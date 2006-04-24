دكتر امير هوشنگ مهريار ، رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: ميزان علاقه به وطن از بندهاي اين نظر سنجي بوده است و مشخص شد در حدود 90 درصد از افراد مورد مطالعه ، يك احساس وطن پرستي بسيار قوي وجود دارد.

وي همچنين به ميزان نارضايتي جنسي جوانان كه در اين نظر سنجي مورد بررسي قرار گرفت اشاره و تصريح كرد: بر اساس اين مطالعه 8 درصد پسران و 41 درصد دختران از جنسيت خود ناراضي هستند.

عضو هيئت علمي موسسه آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزيوي در خصوص علل اختلاف فاحش و 5 برابري ناخشنودي جنسيتي در بين دختران نسبت به پسران، گفت: دلايل خيلي روشني در اين باره وجود ندارد ولي وضعيت اقتصادي ، تاهل ، گرايشها و ميزان اميد به آينده در رضايت يا عدم رضايت از جنسيت موثرند.

اين فوق تخصص روانشناسي از دانشگاه هاروارد با اشاره به بالاتر بودن نارضايتي جنسيتي زنان نسبت به مردان در تمام دنيا، اذعان داشت: بيشترين ناخشنودي جنسيتي مربوط به جوانان 15 تا 19 سال بوده و اين مطالعه مشخص كرد كه هرچه تحصيلات و سن افراد بالاتر مي رود ميزان رضايت از جنسيت نيز افزايش مي يابد؛ اما حتي در اين افراد نيز ميزان ناخشنودي جنسيتي دختران خيلي بيشتر از پسرها است.