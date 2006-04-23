اخبار كوتاه حوزه هنري

توسط گروه هاي پژوهشي حوزه هنري

آسيب ها و راهكارهاي اعتلاي "تئاتر استان فارس" بررسي مي شود

گروه هاي پژوهشي نمايش حوزه هنري استان فارس ، وضعيت تئاترامروز استان فارس را بررسي مي كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، هنرمندان و صاحب نظران جوان عرصه نمايش فارس به دعوت واحد نمايش اين حوزه در گروهي مجزا، به بررسي وضعيت تئاتر امروز استان فارس و آسيب شناس هنر نمايش از يكسو و ارائه راهكارهاي عملي جهت اعتلاي اين هنر در آن استان خواهند پرداخت.

برپايه اين خبر، قرار است نتايج عملي و دستاوردهاي پژوهشي اين طرح در قالب گزارش پژوهشي جهت استفاده عموم هنرمندان و دست اندركاران فرهنگ و هنر استان فارس منتشر مي شود.

مدير حوزه هنري كهگيلويه و بوير احمد:

امسال شاهد تحول و جهش كمي و كيفي در حوزه هنري خواهيم بود

اميدورام امسال هنرمندان حوزه هنري بتوانند آثار در خور شان يك اثر هنري با رويكرد ديني ارائه كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام سيد علي اصغر تقوي رئيس حوزه هنري استان كهگيلويه و بوير احمد كه به همراه تعدادي از مسئولان و هنرمندان حوزه هنري با مدير كل صدا و سيماي مركز كهگيلويه و بوير احمد ديدار كردند، بر تقويت همكاريهاي اين دو نهاد فرهنگي تاكيد و ابراز اميدواري كرد: امسال شاهد تحول و جهش كمي و كيفي خوبي در حوزه هنري خواهيم بود.

مدير كل صدا و سيماي استان كهگيلويه و بوير احمد نيز در اين ديدار گفت : ما نيز اميدواريم بتوان تعاملي بين هنرمندان حوزه هنري و صدا و سيما ايجاد كرد.

مسئول واحد هنرهاي تصويري حوزه هنري كه در اين ديدار حضور داشت پيشنهاداتي از قبيل برنامه سازي مشترك در موضوعات مختلف، ساخت فيلم هاي كوتاه، مستند ، داستاني، ايجاد تعمل از طريق تهيه كنندگان صدا و سيما با واحد موسيقي حوزه هنري جهت تامين بخش موسيقي برنامه هاي مركز راه اندازي كارگاه انيميشن سازي و ساخت برنامه هاي انيميشن جهت عرضه در شبكه دنا و ارائه طرحهاي هنرمندان جوان حوزه هنري به صدا و سيماي مركز را جهت همكاري دو جانبه مطرح كرد كه با استقبال مدير كل صدا و سيما روبرو شد.

تماشاي جلوه هاي هنري كاروانسراهاي فارس

سمينار علمي بررسي جلوه هاي هنري كاروانسراهاي استان فارس در شيراز برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين سمينار كه توسط انجمن هنر معماري حوزه هنري و دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز برگزار مي شود، جمعي از اساتيد و دانشجويان پيرامون كاروانسراها و جاده هاي بين راهي فارس سخن خواهد گفت.

اين مراسم كه با سخنراني دكتر جمشيد صداقت كيش همراه خواهد بود از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه جاري در سالن كيمياي دانشكده هنر معماري شيراز، واقع در معالي آباد برگزار خواهد شد و حضور علاقه مندان دراين برنامه آزاد است.