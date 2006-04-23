دانشكده فني ظرف مدت يك هفته به محل جديد منتقل مي شود / كلاس هاي دانشجويان تا 10 روز ديگر تعطيل است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر مرادي ظهر امروز در جمع دانشجويان معترض دانشكده فني دانشگاه آزاد تهران مركز افزود: اگر چه قول هايي در خصوص انتقال اين دانشكده تا پايان سال 84 داده شده بود اما مديران دانشگاه آزاد تهران مركز مسئول انجام فرايند ساخت و ساز نيستند و بدقولي انجام شده از سوي پيمانكار ساختمان هاي جديد بوده است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر امكان انتقال دانشجويان فراهم شده است و دانشجويان حداكثر ظرف مدت 10روز به ساختمان جديد منتقل خواهند شد كه تا زمان انتقال به ساختمان جديد كلاس هاي اين دانشكده تعطيل خواهد بود.

رئيس دانشگاه آزاد تهران مركز تصريح كرد: با توجه به آنكه بلوك دوم مجتمع شهرك غرب آماده بهره برداري نيست در صورت كمبود فضا در اين مجمتع برخي از دانشجويان و كلاس هاي درس به ساختمان ارغوان منتقل خواهد شد.

دكتر مرادي به اعتراض دانشجويان دانشكده فني واحد تهران مركز اشاره كرد و تاكيد كرد: اعتراض دانشجويي بايد با ظاهري انجام شود كه در شان دانشجو باشد و اعتراض ها نبايد به سمتي حركت كند كه باعث اختلال و بي نظمي شود.

وي افزود: دانشجويان با انتخاب نمايندگاني خواسته هاي خود را به گوش مسئولان دانشگاه برسانند تا تعامل هر چه بهتر ميان دانشجويان و مسئولان دانشگاه برقرار شود.

به گزارش مهر، اختصاص بودجه كافي براي تجهيز كتابخانه دانشكده، تجهيز كارگاه وآزمايشگاه هاي دانشكده، راه اندازي سايت كامپيوتري مجهز و امكانات رفاهي مناسب از جمله خواسته هاي دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران مركز بود كه با حضور دكتر مرادي در جمع دانشجويان مطرح شد.