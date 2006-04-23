اختصاص 4 ميليون دلار براي احياي درياچه اروميه و تالاب پريشان

معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در اين پروژه با اجراي طرح هاي مديريتي جامع سعي مي شود تا با مشاركت تمامي دستگاه ها و ايجاد هماهنگي هاي لازم بين تشكل هاي مردمي و نهادهاي دولتي اثر گذار بر اكوسيستم اين دو تالاب بين المللي از حجم تخريب ها و آلودگي ها كاست.

به گفته انوشيروان نجفي ، در قالب پروژه مذكور كميته مديريت جامع تالاب هاي اروميه و پريشان تشكيل شده و تمام دستگاه هايي كه اثر نامساعد بر روي اين دو تالاب دارند موظف به تعديل آن هستند.

وي با تاكيد بر اينكه كميته هماهنگي در سطوح مختلف ملي ، استاني و منطقه اي تشكيل مي شود ، افزود: خشكسالي ، برداشت بي رويه از سفره هاي زيرزميني ، مهار جريانهاي سطحي ، عدم رعايت حق آب تالاب ، اجراي پروژه جاده سازي شهيد كلانتري ، ورود بقاياي سم و كود كشاورزي و .. از جمله عوامل تخريب درياچه اروميه است.

نجفي اضافه كرد: تالاب پريشان نيز با تهديدهايي مانند تغيير كاربري ، شخم زدن زمين براي زراعت ، شكار و صيد غير مجاز ، تخريب حوزه هاي بالا دست ، وارد شدن بقاياي سموم و كود شيميايي و... مواجه است.