  1. بین الملل
  2. سایر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۱۶

بيست و سومين جلسه محاكمه صدام و همدستانش برگزار مي شود

بيست و سومين جلسه محاكمه صدام و همدستانش برگزار مي شود

بيست و سومين جلسه محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق و هفت تن از همدستان جنايتكارش به جرم دست داشتن در كشتار 148 تن از شيعيان منطقه دجيل در سال 1982 روز دوشنبه چهارم ارديبهشت ماه از سرگرفته مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،قاضي رووف رشيد عبدالرحمن رئيس دادگاه جنايي عالي عراق 19 آوريل گذشته بنا به درخواست جعفر الموسوي مدعي العموم جلسه دادگاه صدام را به 24 آوريل (4 ارديبهشت ماه) موكول كرد .

مدعي العموم اين درخواست را براي دادن فرصت بيشتربه كارشناسان مسائل جنايي جهت مقايسه كردن بين خط ها و امضاهاي "مزهرعبدالله الرويد" يكي ازمتهمان پرونده دجيل داد.

دادگاه جنايي عراق چهارشنبه گذشته اعلام كرد كارشناسان مسائل جنائي صحت امضاي ديكتاتور سابق عراق براسناد جديد مربوط به پرونده دجيل را تاييد كردند.

قاضي عبدالرحمن به درخواست جعفر الموسوي دادستان كل جلسه دادگاه صدام را 5 روز ديگر به تاخير انداخت تا كارشناسان فرصت كافي براي انجام مقايسه و تحقيقات  در نوشته ها و امضاهاي مزهر عبدالله الرويد يكي  از متهمان جنايت الدجيل داشته باشند.

صدام ديكتاتور سابق عراق و همدستانش متهم هستند كه در سال 1982 ، 148 تن از شيعيان الدجيل را قتل عام كردند.

 

کد خبر 315957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها