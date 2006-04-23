بيست و سومين جلسه محاكمه صدام و همدستانش برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،قاضي رووف رشيد عبدالرحمن رئيس دادگاه جنايي عالي عراق 19 آوريل گذشته بنا به درخواست جعفر الموسوي مدعي العموم جلسه دادگاه صدام را به 24 آوريل (4 ارديبهشت ماه) موكول كرد .

مدعي العموم اين درخواست را براي دادن فرصت بيشتربه كارشناسان مسائل جنايي جهت مقايسه كردن بين خط ها و امضاهاي "مزهرعبدالله الرويد" يكي ازمتهمان پرونده دجيل داد.

دادگاه جنايي عراق چهارشنبه گذشته اعلام كرد كارشناسان مسائل جنائي صحت امضاي ديكتاتور سابق عراق براسناد جديد مربوط به پرونده دجيل را تاييد كردند.

قاضي عبدالرحمن به درخواست جعفر الموسوي دادستان كل جلسه دادگاه صدام را 5 روز ديگر به تاخير انداخت تا كارشناسان فرصت كافي براي انجام مقايسه و تحقيقات در نوشته ها و امضاهاي مزهر عبدالله الرويد يكي از متهمان جنايت الدجيل داشته باشند.

صدام ديكتاتور سابق عراق و همدستانش متهم هستند كه در سال 1982 ، 148 تن از شيعيان الدجيل را قتل عام كردند.

