برنامه "در جنوب سينما" افتتاح شد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر ، امروز عصر در سينما تك موزه هنرهاي معاصر مراسم افتتاحيه در جنوب سينما با حضور سفير فرانسه ، دكتر حسيني راد رييس موزه هنرهاي معاصر ، ژوئل فارژفيلمنامه نويس و تهيه كننده ، آنيس دوويكتور مدرس سينما ، كاترين دوسار تهيه كننده و تني جند از هنرمندان و علاقمندان به هنر سينما در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد .

در ابتداي اين برنامه دكتر حسيني راد رييس موزه هنرهاي معاصر اين برنامه را فرصت مناسبي براي شناخت و تعامل فرهنگي در ميان دوستداران هنر سينما دانست و گفت : برنامه در جنوب سينما كه به مناسبت گرامي داشت بيستمين سال تاسيس صندوق جنوب سينما برگزار شده است فرصت مناسبي براي شناخت و تعامل فرهنگي ميان علاقمندان به سينما است .

وي ادامه داد : همه كساني كه فرهنگ اصيل را احساس كرده اند با اتكا به ريشه هاي تاريخي مانند زبان و قصه هاي بومي توانسته اند با در هم آميختن اين فرهنگ با هنر آثاري خلق كنند كه توانسته باشند فرهنگ خود راحفظ كنند . صندوق سينماي جنوب با حمايت اين سينما گران توانسته توليدات خوبي را به دنيا عرضه كند .

دكتر حسين راد حضور ايرانيان را در صندوق جنوب سينما يك فرصت خوبي برشمرد و بيان كرد : هنرمندان و فيلمسازان ايراني به همت اين صندوق توانسته اند توليدات ارزنده اي به وجود آورند . اميدوارم با برگزاري اين برنامه در طي اين چهر روز در سينما تك به در ك متقابلي از فرهنگ و هنر برسيم .

در ادامه اين برنامه سفير فرانسه با تشكر از صحبتهاي دكتر حسيني راد افزود : صندوق جنوب فرانسه با حمايت مالي وزارت فرهنگ و ارتباطات و وزارت امور خارجه فرانسه تاسيس شده است و از سينماي دنيا و ايران حمايت مي كند . بسياري ازهنرمندان ايران و جهان ازحمايتهاي اين صندوق بهره مند شده اند و توانسته اند افتخاراتي به ارمغان آورند .

وي در ادامه افزود : من اميدوارم همكاري اين صندوق با ايران ادامه يابد . و اين برنامه را فرصت خوبي براي ديدار شركت كنندهاي فرانسوي و هنرمندان ايران مي بينم .

سفير فرانسه در انتها از جعفري جلوه معاونت سينما ، محمد آفريده مدير مركز گسترش سينماي تجربي و مستند و مدير سينما تك موزه هنرهامي معاصر عليرضا قاسم خان براي همكاري و همياري براي برگزاري اين برنامه تشكر كرد .

در ادامه اين برنامه در اولين نمايش در جنوب سينما فيلم ابجد ابوالفضل جليلي نمايش داده شد .