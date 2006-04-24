آفتاب :
احمدي نژاد: آماده انتقال تجربيات كشورداري به دولت فلسطين هستيم
وزير دادگستري: حذف دادسراها صدمات جدي به سيستم قضايي وارد كرد
عضو مجلس خبرگان : ابهامات و شبهات داخلي مجلس خبرگان رسانه اي نشود
آفرينش :
آصفي : تعليق به هيچ وجه در دستور كارنيست
سلطانيه: گروگان آمريكا بايد به وين باز گردد
تاريخ اعلام نتايج آزمون فرهنگيان متقاضي اعزام به خارج از كشور
اعتماد:
بزودي تقديم مجلس خواهد شد؛ طرح جمع آوري ماهواره
براي كاهش قيمت نفت؛ "نيوزويك" توصيه كرد: آمريكا بايد با ايران از صلح سخن بگويد
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي هسته اي : گروگان آمريكا بايد به وين باز گردد
ابرار:
طالباني : درمذاكرات ايران و آمريكا حضور خواهم داشت
احمدي نژاد ضمن تبريك به طالباني : مي توان روابط و مناسبات تهران و بغداد را روز به روزگسترش داد
دادستان كل كشور: آمريكا، پرونده ما را به شوراي حكام برگرداند
ايران:
مدير عامل شركت ملي صنايع و پتروشيمي : صادرات پتروشيمي امسال دو برابر مي شود
رئيس جمهوري در جلسه هيات وزيران : ترويج حجاب اسلامي نياز به برخورد آمرانه ندارد
ظرف امروز و فردا درتهران ؛ نخبگان سياسي - امنيتي كشور دردو كنفرانس بزرگ گردهم مي آيند
ابتكار:
وزارت كشور ، نيروي انتظامي و بسيج ؛ ضابطان اجراي قانون ممنوعيت ماهواره؛ طرح مجلس براي كنترل ماهواره
آصفي : نگران گزارش البرادعي نيستيم ؛ تعليق به هيچ وجه
ال 90 و پيكان وانت همچنان درصدر اخبار خودرو : مخالفت وزارت صنايع با شرايط رنو
اسرار:
2000 ميليارد رانت حمايت دولت ازصنايع پتروشيمي
ملاقات رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس ايران باتونلي بلر و جك استرا
حميد رضا آصفي :اعتقادي به فرارمغزها ندارم ، همين تعداد نخبه علمي دركشور كافي است
جوان:
توسط سازمان بازرسي كل كشور در سال 84 صورت گرفت، ابطال 200 مزايده و مناقصه زيانبار
دكتر محبيان در گفتگو با " جوان" عنوان كرد: اصلاح طلبان در انتظار " باد موافق"
با كسب رتبه چهارم درخاورميانه ، 97 ميليارد دلار ، ارزش پروژه هاي فعال عمراني ايران
جام جم:
رئيس جمهور خواستار توليد انبوه موتور ملي توسط ايران خودرو شد
" جام جم" اصلاح قانون كار و اقدام هاي تازه براي بهبود شرايط كارفرمايان و كاهش بيكاري را بررسي مي كند، كاهش هزينه كارفرمايان براي توسعه اشتغال
درنشست شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري؛ رئيس جمهور : موانع پژوهش رفع شود
جمهوري اسلامي :
در آمد سه ماهه نفتي ايران از 13 ميليارد دلار گذشت
رئيس جمهور سودان در آستانه سفر به تهران : دستيابي ايران به غني سازي اورانيوم پيروزي امت اسلامي است
سخنگوي وزارتخارجه : استفاده ايران از دستگاههاي سانتريفيوژ " پي - 2" به تصميم هاي آينده بستگي دارد
جهان اقتصاد:
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ، 15 واحد پتروشيمي درسال 85 به بهره برداري مي رسد
مدير عامل شركت پترو ايران خبرداد: شناسايي يك ميليارد بشكه نفت درذخاير مشترك نفتي
در بررسي جهان اقتصاد ازدلايل افزايش قيمت پيش بيني شد، مداخله دولت دربازار فولاد
جهان صنعت:
تاكيد معاون وزير صنايع درباره صادرات ال 90: پيش شرط رنو را نمي پذيريم
هامانه درهمايش بين المللي انرژي در دوحه قطر :ايران صادرات نفت را متوقف نمي كند
آصفي: هنوز ازسانتريفوژهاي P2 استفاده نكرده ايم
حيات نو:
طرح 11 ماده اي جديد درمجلس ، استفاده از ماهواره قانونمند مي شود
احمدي مقدم خبرداد: هماهنگي بسيج و نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي
استقبال آمريكا از انتخاب جوادمالكي
خراسان :
آصفي: حتي براي يك ثانيه تعليق فعاليت هاي هسته اي برگشت پذيرنيست
رقابت بخش دولتي و خصوصي درافزايش تعرفه هاي پزشكي
در پي اعلام برگزاري همزمان انتخابات خبرگان و شوراها صورت گرفت، مخالفت چمران با زمان برگزاري انتخابات شوراها
خبر:
وزيرنفت عنوان كرد: سياست خارجي آمريكا ، يكي از دلايل افزايش بي سابقه بهاي نفت
آصفي : تشديد تلاش هاي دستگاه ديپلماسي ايران در عرصه هسته اي
فرمانده نيروي انتظامي خبر داد: برخورد انتظامي بامزاحمان نواميس مردم و زنان خياباني
دنياي اقتصاد :
از سوي صندوق بين المللي پول ارائه شد، توصيه به ايران براي كاهش يارانه سوخت
فساد اداري ، مهمترين مانع در راه توسعه
استفاده مديريت شده ازماهواره درمجلس بررسي مي شود
سياست روز:
گام هاي دولت براي مهار مافياي نفتي ؛ بازگشت 370 ميليون دلار به بيت المال
در آستانه سفر رايس به آنكارا صورت گرفت؛ تظاهرات مردم تركيه در دفاع از حقوق هسته اي ايران
شرق :
منشور جبهه دموكراسي خواهي آماده شد
در طرح يك فوريتي نمايندگان مجلس پيشنهاد شد: جريمه 5 ميليون توماني براي دارندگان ماهواره
صداي عدالت:
تظاهرات هواداران جنبش فتح عليه خالد مشعل ؛ معضل حاكميت دو گانه در فلسطين
حكميت عسكراولادي و بهزاد نبوي درخانه احزاب ، سفره عصرانه اصلاح طلبان و اصولگرايان
ابوطالب : استفاده كنندگان ازماهواره جريمه مي شوند
عصر اقتصاد:
آصفي خبرداد: ارايه طرح ايران به روسها
رئيس جمهور خواستارشد: توليد انبوه موتور ملي توسط ايران خودرو
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد: عقب نشيني " رنو"
كيهان:
سخنگوي وزارت خارجه با تكذيب برخي شايعات: حتي براي يك ثانيه هم تحقيقات هسته اي را تعليق نمي كنيم
روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور: خاورميانه به سوي ائتلاف حول محور ايران حركت مي كند
قرار داد صدور گاز به هند و پاكستان خرداد امضا مي شود
كاروكارگر:
وزيري هامانه: تهران را سرزنش نكنيد، نيوزويك: آمريكا و اسراييل عوامل افزايش قيمت نفت هستند
متكي : استقبال ايران از انتخاب رهبران جديدعراق
در پي پيشنهاد ترور رئيس جمهوري توسط رژيم صهيونيستي ، ايران از سكوت اروپا، آمريكا سازمان ملل و شوراي امنيت ابراز تاسف كرد
همبستگي :
سعيد ابوطالب عضو ائتلاف آبادگران مجلس خبر داد: طرح كنترل ماهواره
امير محبيان : جريان اصولگرا بايد به سمت دموكراسي سوق داده شود
ايران چهارمين كانون سرمايه گذاري خليج فارس
همشهري:
ايا ال- 90 از بن بست خارج مي شود؟ مذاكرات كميسيون صنايع مجلس باوزير صنايع درباره خودرو ال - 90
سازمان ملي جوانان اعلام كرد: سن ازدواج جوانان به 29 سال افزايش يافت
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح: پرونده سقوط هواپيماي 130-C تا يك ماه آينده تكميل مي شود
هدف و اقتصاد:
با 97 ميليارد دلار پروژه ، ايران چهارمين مركز سرمايه گذاري در خليج فارس است
دكتر آرمان: تعليق قرار دادهاي خارجي با دقت فراوان صورت گيرد
صندوق بين املللي پول از ايران خواست، يارانه بنزين را قطع كنيد
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفتاب :
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