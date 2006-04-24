آفتاب :

احمدي نژاد: آماده انتقال تجربيات كشورداري به دولت فلسطين هستيم

وزير دادگستري: حذف دادسراها صدمات جدي به سيستم قضايي وارد كرد

عضو مجلس خبرگان : ابهامات و شبهات داخلي مجلس خبرگان رسانه اي نشود



آفرينش :

آصفي : تعليق به هيچ وجه در دستور كارنيست

سلطانيه: گروگان آمريكا بايد به وين باز گردد

تاريخ اعلام نتايج آزمون فرهنگيان متقاضي اعزام به خارج از كشور



اعتماد:

بزودي تقديم مجلس خواهد شد؛ طرح جمع آوري ماهواره

براي كاهش قيمت نفت؛ "نيوزويك" توصيه كرد: آمريكا بايد با ايران از صلح سخن بگويد

نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي هسته اي : گروگان آمريكا بايد به وين باز گردد



ابرار:

طالباني : درمذاكرات ايران و آمريكا حضور خواهم داشت

احمدي نژاد ضمن تبريك به طالباني : مي توان روابط و مناسبات تهران و بغداد را روز به روزگسترش داد

دادستان كل كشور: آمريكا، پرونده ما را به شوراي حكام برگرداند



ايران:

مدير عامل شركت ملي صنايع و پتروشيمي : صادرات پتروشيمي امسال دو برابر مي شود

رئيس جمهوري در جلسه هيات وزيران : ترويج حجاب اسلامي نياز به برخورد آمرانه ندارد

ظرف امروز و فردا درتهران ؛ نخبگان سياسي - امنيتي كشور دردو كنفرانس بزرگ گردهم مي آيند



ابتكار:

وزارت كشور ، نيروي انتظامي و بسيج ؛ ضابطان اجراي قانون ممنوعيت ماهواره؛ طرح مجلس براي كنترل ماهواره

آصفي : نگران گزارش البرادعي نيستيم ؛ تعليق به هيچ وجه

ال 90 و پيكان وانت همچنان درصدر اخبار خودرو : مخالفت وزارت صنايع با شرايط رنو



اسرار:

2000 ميليارد رانت حمايت دولت ازصنايع پتروشيمي

ملاقات رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس ايران باتونلي بلر و جك استرا

حميد رضا آصفي :اعتقادي به فرارمغزها ندارم ، همين تعداد نخبه علمي دركشور كافي است



جوان:

توسط سازمان بازرسي كل كشور در سال 84 صورت گرفت، ابطال 200 مزايده و مناقصه زيانبار

دكتر محبيان در گفتگو با " جوان" عنوان كرد: اصلاح طلبان در انتظار " باد موافق"

با كسب رتبه چهارم درخاورميانه ، 97 ميليارد دلار ، ارزش پروژه هاي فعال عمراني ايران



جام جم:

رئيس جمهور خواستار توليد انبوه موتور ملي توسط ايران خودرو شد

" جام جم" اصلاح قانون كار و اقدام هاي تازه براي بهبود شرايط كارفرمايان و كاهش بيكاري را بررسي مي كند، كاهش هزينه كارفرمايان براي توسعه اشتغال

درنشست شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري؛ رئيس جمهور : موانع پژوهش رفع شود



جمهوري اسلامي :

در آمد سه ماهه نفتي ايران از 13 ميليارد دلار گذشت

رئيس جمهور سودان در آستانه سفر به تهران : دستيابي ايران به غني سازي اورانيوم پيروزي امت اسلامي است

سخنگوي وزارتخارجه : استفاده ايران از دستگاههاي سانتريفيوژ " پي - 2" به تصميم هاي آينده بستگي دارد



جهان اقتصاد:

مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ، 15 واحد پتروشيمي درسال 85 به بهره برداري مي رسد

مدير عامل شركت پترو ايران خبرداد: شناسايي يك ميليارد بشكه نفت درذخاير مشترك نفتي

در بررسي جهان اقتصاد ازدلايل افزايش قيمت پيش بيني شد، مداخله دولت دربازار فولاد



جهان صنعت:

تاكيد معاون وزير صنايع درباره صادرات ال 90: پيش شرط رنو را نمي پذيريم

هامانه درهمايش بين المللي انرژي در دوحه قطر :ايران صادرات نفت را متوقف نمي كند

آصفي: هنوز ازسانتريفوژهاي P2 استفاده نكرده ايم



حيات نو:

طرح 11 ماده اي جديد درمجلس ، استفاده از ماهواره قانونمند مي شود

احمدي مقدم خبرداد: هماهنگي بسيج و نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي

استقبال آمريكا از انتخاب جوادمالكي



خراسان :

آصفي: حتي براي يك ثانيه تعليق فعاليت هاي هسته اي برگشت پذيرنيست

رقابت بخش دولتي و خصوصي درافزايش تعرفه هاي پزشكي

در پي اعلام برگزاري همزمان انتخابات خبرگان و شوراها صورت گرفت، مخالفت چمران با زمان برگزاري انتخابات شوراها



خبر:

وزيرنفت عنوان كرد: سياست خارجي آمريكا ، يكي از دلايل افزايش بي سابقه بهاي نفت

آصفي : تشديد تلاش هاي دستگاه ديپلماسي ايران در عرصه هسته اي

فرمانده نيروي انتظامي خبر داد: برخورد انتظامي بامزاحمان نواميس مردم و زنان خياباني



دنياي اقتصاد :

از سوي صندوق بين المللي پول ارائه شد، توصيه به ايران براي كاهش يارانه سوخت

فساد اداري ، مهمترين مانع در راه توسعه

استفاده مديريت شده ازماهواره درمجلس بررسي مي شود



سياست روز:

گام هاي دولت براي مهار مافياي نفتي ؛ بازگشت 370 ميليون دلار به بيت المال

در آستانه سفر رايس به آنكارا صورت گرفت؛ تظاهرات مردم تركيه در دفاع از حقوق هسته اي ايران



شرق :

منشور جبهه دموكراسي خواهي آماده شد

در طرح يك فوريتي نمايندگان مجلس پيشنهاد شد: جريمه 5 ميليون توماني براي دارندگان ماهواره



صداي عدالت:

تظاهرات هواداران جنبش فتح عليه خالد مشعل ؛ معضل حاكميت دو گانه در فلسطين

حكميت عسكراولادي و بهزاد نبوي درخانه احزاب ، سفره عصرانه اصلاح طلبان و اصولگرايان

ابوطالب : استفاده كنندگان ازماهواره جريمه مي شوند



عصر اقتصاد:

آصفي خبرداد: ارايه طرح ايران به روسها

رئيس جمهور خواستارشد: توليد انبوه موتور ملي توسط ايران خودرو

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد: عقب نشيني " رنو"



كيهان:

سخنگوي وزارت خارجه با تكذيب برخي شايعات: حتي براي يك ثانيه هم تحقيقات هسته اي را تعليق نمي كنيم

روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور: خاورميانه به سوي ائتلاف حول محور ايران حركت مي كند

قرار داد صدور گاز به هند و پاكستان خرداد امضا مي شود



كاروكارگر:

وزيري هامانه: تهران را سرزنش نكنيد، نيوزويك: آمريكا و اسراييل عوامل افزايش قيمت نفت هستند

متكي : استقبال ايران از انتخاب رهبران جديدعراق

در پي پيشنهاد ترور رئيس جمهوري توسط رژيم صهيونيستي ، ايران از سكوت اروپا، آمريكا سازمان ملل و شوراي امنيت ابراز تاسف كرد



همبستگي :

سعيد ابوطالب عضو ائتلاف آبادگران مجلس خبر داد: طرح كنترل ماهواره

امير محبيان : جريان اصولگرا بايد به سمت دموكراسي سوق داده شود

ايران چهارمين كانون سرمايه گذاري خليج فارس



همشهري:

ايا ال- 90 از بن بست خارج مي شود؟ مذاكرات كميسيون صنايع مجلس باوزير صنايع درباره خودرو ال - 90

سازمان ملي جوانان اعلام كرد: سن ازدواج جوانان به 29 سال افزايش يافت

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح: پرونده سقوط هواپيماي 130-C تا يك ماه آينده تكميل مي شود



هدف و اقتصاد:

با 97 ميليارد دلار پروژه ، ايران چهارمين مركز سرمايه گذاري در خليج فارس است

دكتر آرمان: تعليق قرار دادهاي خارجي با دقت فراوان صورت گيرد

صندوق بين املللي پول از ايران خواست، يارانه بنزين را قطع كنيد