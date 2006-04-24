به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، محسن پور سيد آقايي مديرعامل شركت‌ قطارهاي مسافري رجاء در مراسم امضاي قرارداد خريد 50 دستگاه واگن دوطبقه مسافري از يك شركت چيني، گفت: به‌منظور نوسازي و توسعه ناوگان ريلي و افزايش سهم قطار در جابه‌جايي مسافران داخلي و خارجي، سال گذشته تصميم گرفته شد كه 50 دستگاه واگن دو طبقه مسافري از طريق برگزاري يك مناقصه بين‌المللي خريداري شود.

وي افزود: برهمين اساس، در اين مناقصه شركت‌هاي خارجي از كشورهايي همچون ايتاليا، كره و چين شركت كردند كه پس از ارزيابي‌هاي فني و همچنين بررسي قيمت‌هايي پيشنهادي، سرانجام شركت سيتيك اينترنشنال كرپيشن چين به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب شد.

پورسيد آقايي، ارزش قرارداد خريد 50 دستگاه واگن دو طبقه مسافري از كشور چين را 47 ميليون و 556 هزار يورو اعلام كرد و اظهارداشت: براساس اين قرارداد، واگن‌هاي دو طبقه مسافري فوق سه سال ديگر به ايران تحويل خواهند شد.

مديرعامل شركت‌ قطارهاي مسافري رجاء اطمينان داد كه واگن‌هاي دو طبقه شركت "CRC" چين كه شركت زيمنس نيز با آن همكاري مي كند، مطابق با استاندارهاي روز ساخته مي‌شود. البته اين واگن‌ها با ظرفيت حدود 110 نفر مسافر، مجهز به تهويه مطبوع با شرايط آب و هوايي ايران است و متناسب با سرعت 160 كيلومتر در ساعت ساخته مي‌شوند.

وي از همكاري با كشور چين در نوسازي و توسعه شبكه ريلي ايران استقبال كرد و يادآور شد: اكثريت شركت‌هاي واگن سازي چيني با كشورهاي اروپاي غربي همكاري دارند و برهمين اساس، محصول با كيفيت بالا توليد مي كنند.

گزارش مهر حاكي از آن است كه صندلي هاي راحت با امكان تغيير پشت سري، نشينگاه و زيرپايي ، ميز اختصاصي پشت صندلي‌ها براي هر مسافر، سيستم صوتي و تصويري براي پخش برنامه‌هاي آموزشي و تفريحي حين سفر، دو سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي و كوپه سرويس مجهز به سماور، ماكروفر، يخچال و ظرفشويي از مشخصات كلي واگن‌هاي دو طبقه موضوع قرارداد با شركت چيني است.

به گزارش مهر، خريد 20 ست ترن ست پرديس(2 دستگاه تحويل شده)، خريد 40 واگن Cترن ست پرديس، خريد 50 دستگاه واگن درجه يك چيني(92 دستگاه تحويل شده)، خريد 50 دستگاه واگن درجه يك پلورسبزكرمان، ساخت 300 دستگاه واگن درجه يك پارس چهارتخته در واگن پارس اراك، پروژه خريد 200 واگن مسافري در جه يك و واگن رستوران(درحال بررسي مناقصه، پروژه خريد 200 واگن مسافري دوطبقه( در حال بررسي مناقصه، پروژه خريد 54 ناوگان مسافري از بخش خصوصي، خريد 50 دستگاه واگن از مجتمع شهيد كلاهدوز، خريد 120 دستگاه ريل باس براي مسيرهاي حومه اي، خريد 12 دستگاه واگن رستوران چيني(8 دستگاه تحويل شده)، خريد 25 دستگاه واگن مولد برق چيني(5 دستگاه تحويل شده)، خريد 30 دستگاه واگن دوطبقه حمل خودرو، خريد يك دستگاه سيميلاتور ترنست، پروژه خريد 16 دستگاه واگن رستوران(درحال بررسي مناقصه، پروژه خريد واگن توشه توسط بخش خصوصي و بازسازي 26 واگن آلمان شرقي سري 17(6 واگن تكميل شده) از برنامه‌هاي توسعه‌ ناوگان شركت قطارهاي مسافري رجاء اعلام شد.

مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران نيز در مراسم امضاي قرارداد 50 دستگاه واگن دو طبقه مسافري گفت: ايران ظرف سال‌هاي اخير سياست اصلي خود در توسعه حمل و نقل را در بخش ريلي متمركز كرده كه به همين لحاظ نيز رشد بسياري در اين بخش حاصل شده است.

به گزارش مهر، محمد سعيد نژاد توضيح داد: از پس از انقلاب تا سال 1380(حدود 23 سال) تنها 150 دتسگاه واگن مسافري براي شبكه ريلي خريداري شد و اين درحالي است كه از سال 1380 تاكنون قرارداد خريد 365 دستگاه واگن به امضا رسيده است.

وي افزود: از اين تعداد، 100 دستگاه واگن تا پايان سال 84 تحويل شده و 265 واگن مابقي خريداري شده نيز امسال وارد شبكه ريلي مي‌شوند.

مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: در سال جاري براي خريد 750 واگن جديد مسافري تامين اعتبار و برنامه ريزي شده است كه ديشب قرارداد خريد 50 دستگاه واگن دو طبقه از يك شركت چيني به امضا رسيد و 700 دستگاه واگن ديگر نيز به‌زودي با سازندگان داخلي قراردادش به امضا مي رسد.

وي گفت: همچنين اتصال شبكه ريلي به شيراز، زاهدان و كرمانشاه نيز به مراحل بهره برداري نزديك شده است و 150 كيلومتر از 670 كيلومتر راه آهن بافق مشهد دو خطه شده و 250 كيلومتر از آن نيز براي دو خط شدن قرارداد خواهد شد و در آينده نزديك قرارداد آن نهايي مي‌شود.

سعيدنژاد همچنين به ساخت و تعمير لوكوموتيو با همكاري شركت‌هاي خارجي اشاره و عنوان كرد: ساخت 200 دستگاه لوكوموتيو با همكاري اين شركت‌ها در دستور كار راه‌آهن ايران قرار دارد كه اميدواريم تا پايان امسال اين قرارداد نهايي شود.

مدير عامل راه‌آهن ايران تاكيد كرد: با اجراي اين قراردادها در بخش توسعه شبكه ريلي كشور، در مجموع 33 ميليون و 600 هزار نفر و 50 ميليون تن كالا حمل خواهد ‌شد.

وي به حضور جدي بخش خصوصي در بخش تعمير ناوگان ريلي كشور اشاره كرد و افزود:سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با حمايت مالي دولت با استفاده از سيستم بانكي است و در آينده نزديك تمامي عمليات حمل بار به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

سعيدنژاد اضافه كرد:‌ در سال گذشته 3500 دستگاه واگن‌ باري خريداري و وارد شبكه شد كه امسال نيز پيش‌بيني مي‌شود قرارداد ساخت همين تعداد به مرحله امضا برسد.

مديرعامل راه‌آهن همچنين از راه اندازي مسير اهواز -بندر امام خميني(ره) در سال جاري خبر داد، ارتقاي سيستم علايم و عبور قطارها با هدف افزايش ايمني و سرعت قطار را از مهمترين برنامه‌هاي راه آهن اعلام كرد و گفت: با سرمايه‌گذاريهاي انجام شده به سرعت مشكلات احتمالي گلوگاه‌ها و ايستگاه‌هاي مهم كشور از جمله تهران و مشهد حل شود.

