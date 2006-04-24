به گزارش خبر گزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد:در قانون بودجه سال 1385 مقرر شده است وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه، ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران را پس از وضع و كسر معادل 6 درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص وزارت نفت به عبارتي معادل 94 درصد نفت خام را به حساب خزانه داري كل كشور منظور و با توجه به مقررات با دولت تسويه حساب كند.

براساس اين گزارش، چنانچه متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال جاري بيشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول قانون بودجه سال 1385 باشد، مازاد ياد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بايد به حساب خزانه داري كل كشور منظور شود.

مجلس شوراي اسلامي در اين قانون دولت را مكلف كرده است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1385 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

در بخش ديگري از تبصره 11 وزارت نفت موظف شده است با سقف مبلغ 600 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را براي گازرساني به روستاهايي كه حداكثر تا فاصله 15 كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند بدون اخذ خود ياري هزينه كند.

اين گزارش مي افزايد: وزارت نفت مبلغ يك ميليارد و 900 ميليون دلار با استفاده از تسهيلات فاينانس با بيع متقابل را كسب مجوز از شوراي اقتصاد براي اجراي طرح هاي گازرساني به شهرها و 9 هزار روستاتي باقي مانده كشور، صنايع و احداث خطوط انتقال و تاسيسات مربوط با اولويت روستاها، مراكز روستاها، مراكز شهرستان‌هاي سردسير، مناطق سردسير، جنگي، جنگزده، محروم، مرزي و شرق كشور و نيز توسعه زيربناهاي لازم براي ايستگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده هزينه كند.