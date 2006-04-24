دكتر "حسين توكلي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: بر اساس برنامه پيش بيني شده، سازمان سنجش و آموزش كشور نتيجه آزمون را در هفته آينده اعلام مي كند.

وي اظهار داشت: فهرست مجازين به انتخاب رشته در روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه بر روي سايت سازمان قرار مي گيرد. همچنين در روز 13 ارديبهشت ماه نيز اسامي مجازين به صورت ويژه نامه منتشر مي شود.

معاون سازمان سنجش و آموزش كشور تصريح كرد: مجازين به انتخاب رشته مي توانند صبح 5 شنبه 14 ارديبهشت از ساعت 8 تا 12 و بعد ازظهر از ساعت 14 تا 20 به همان حوزه اي كه كارت ورود به جلسه را آزمون را دريافت كرده اند مراجعه و كارنامه، فرم انتخاب رشته تحصيلي، دفترچه راهنما، ويژه نامه حاوي رشته هاي داراي شرايط خاص را دريافت كنند.

وي اضافه كرد: داوطلبين بايد بر اساس مندرجات دفترچه رشته و گرايش هايي را كه مجاز هستند انتخاب و به ترتيب در فرم انتخاب رشته در كنند. فرم تكميل شده را نيز بايد تا ساعت 20 بعد از ظهر روز شنبه 16 ارديبهشت ماه به همان باجه اي كه كارنامه را دريافت كرده اند تحويل دهند.

"توكلي" اضافه كرد: سازمان سنجش كارنامه غير مجازين را به آدرس پستي آنها از طريق پست سفارشي ارسال مي كند. ارائه اين كارنامه به داوطلبين 7 يا 8 روز پس از ارائه كارنامه هاي مجازين صورت مي گيرد.

وي ياد آور شد: سازمان سنجش در حال حاضر مراحل مختلف تصحيح اوراق و نمره سازي را در آزمون كارشناسي ارشد مي گذارند و طبق برنامه هاي پيش بيني شده در سال جاري با 15 تا 20 درصد افزايش ظرفيت در دوره كارشناسي ارشد مواجه هستيم.