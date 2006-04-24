به گزارش خبرگزاري "مهر" ، صندوق تعاون كشور به منظور اعمال حمايت هاي منطقي و معقول از اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني ضمن تلاش در جهت حذف برخي از موانع و مشكلات موجود در زمينه تسريع و تسهيل در پرداخت تسهيلات اعتباري، درصدد فراهم نمودن زمينه مناسب براي جذب و تجهيز منابع سپرده هاي و افزايش حجم نقدينگي اين موسسه است.

اين موسسه در بررسي آئين نامه و دستورالعمل اجرايي آئين نامه اعطاي تسهيلات اعتباري با اتكا به نقطه نظرات و ديدگاه هاي كارشناسي اجزاي بخش تعاون و انتظارات مديران عامل اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني اقدام بهاعمال اصلاحات مورد نظر در جهت تدوين سياست هاي اعتباري صندوق تعاون براي سال جاري نموده است

گفتني است، صندوق تعاون در همين راستا و با توجه به نقش تشكل‌هاي تعاوني مسكن در انبوه سازي و فراهم نمودن شرايط مناسب در جهت خانه دار شدن اقشار مختلف به ويژه طبقه كارمندي و كارگري، حداكثر سقف اعتباري بخش مسكن را از مبلغ 30 ميليون ريال با بازپرداخت سه ساله به ازاي هر واحد مسكوني به 50 ميليون ريال با بازپرداخت پنج ساله افزايش داد. ضمن آنكه داشتن حداقل 5درصد پيشرفت فيزيكي به استثناي زمين به عنوان شرط لازم در پرداخت تسهيلات اعتباري به تعاوني هاي مسكن تا حال حاضر داشتن حداقل 25 درصد پيشرفت فيزيكي بوده است.