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۲۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۳۵

آلمان نيروهاي خود را از افغانستان خارج مي كند

سخنگوي وزارت دفاع آلمان امروز از خروج قريب الوقوع نيروهاي آلماني از افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، روزنامه آلماني زبان"اشپيگل" به نقل ازسخنگوي وزارت دفاع اين كشورنوشت: نيروهاي آلماني كه به منظور مبارزه با تروريسم و درچارچوب آزادي افغانستان ازدست طالبان به اين كشوراعزام شده بودند پس ازاتمام ماموريت خود قراراست به زودي اين كشوررا ترك نمايند.
اين سخنگو ازهرگونه توضيح بيشتر درباره اين عقب نشيني خودداري كرد.
روزنامه اشپيگل افزود : ماموريت سربازان آلماني درافغانستان از دو سال پيش آغاز شد و به طور رسمي در15 نوامبرآينده پايان خواهد يافت. به نوشته اين روزنامه اين اقدام با نظرمجلس نمايندگان آلمان صورت خواهد گرفت.
اشپيگل به نقل ازيك نظامي آلماني درافغانستان فاش كرد: وزارت دفاع آلمان اخيرا نيروهائي را براي انجام ماموريت درافغانستان به كارگرفت كه توانايي زيادي نداشتند. 

 

 

کد مطلب 31611

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