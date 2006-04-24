به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران، پس از آنكه در اسفند ماه سال گذشته توليد ماهانه مس كاتد در مجتمع مس سرچشمه به ركود 16340 تن دست يافت، اين رقم در فروردين ماه امسال با 210 تن افزايش به 16550 تن رسيد كه رقم بي سابقه اي در توليد ماهانه اين محصول به شمار مي آيد.

در سال 1384 توليد مس كاتد در واحدهاي پالايشگاه و مجتمع مس سرچشمه جمعا به 178036 تن رسيد كه نسبت به توليد سال 1383 حدود 17 درصد رشد داشته است. ميزان توليد كاتد در سال 1383 بالغ بر 152462 تن بود.

علي اصغر پورمند مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران در گفتگو با خبرنگار ما در اين رابطه اظهار داشت: برنامه شركت مس در سال 1385، توليد 190 هزار تن مس كاتد است.

وي با اشاره به دستيابي به ركوردهاي جديد توليد در اين شركت گفت: در اسفندماه سال گذشته كارخانه تغليظ مس ميدوك 11354 تن كنسانتره توليد كرد كه ركورد چشمگيري در فعاليت هاي اين مجتمع مصوب مي گردد.

مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران افزود: با راه اندازي معدن و كارخانه تغليظ مس سونگون در خردادماه امسال ، 150 هزار تن كنسانتره به ظرفيت توليدات سالانه اين شركت افزوده خواهد شد.