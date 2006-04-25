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۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۳

امام جمعه مشهد :

رابطه كارگر و كارفرمايي در دانشگاه آزاد ايجاد شده است / عدم تابعيت دانشگاه آزاد از وزارت علوم مشكلاتي ايجاد كرده است

رابطه كارگر و كارفرمايي در دانشگاه آزاد ايجاد شده است / عدم تابعيت دانشگاه آزاد از وزارت علوم مشكلاتي ايجاد كرده است

متأسفانه به دليل رابطه اقتصادي ميان دانشجو و مديريت در دانشگاه آزاد رابطه كارگر و كارفرمايي در اين دانشگاه ايجاد شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر در مشهد، حجت السلام احمد علم الهدي در جمع اعضاي هيئت موسس مجمع اسلامي  دانشجويان دانشگاه آزاد با بيان اين مطلب افزود: با وجود اينكه در دانشگاه دو نهاد بسيج و انجمن اسلامي به جريان ها و طيف هاي  خاصي  وابسته اند، مجمع اسلامي به عنوان اولين تشكل مستقل دانشجويي وظيفه مهمي را بر عهده دارد.

وي در ادامه تصريح كرد: مجمع اسلامي اگر نتواند اولين قدم خود را با موفقيت بردارد و به شكست بيانجامد مطمئن باشيد كه ديگر هيچ نهاد مستقل مذهبي در دانشگاه آزاد ايجاد نخواهد شد.

علم الهدي عدم تابعيت دانشگاه آزاد از شرايط و ضوابط وزارت علوم را از مشكلات تشكل هاي دانشجويي اين دانشگاه دانست و افزود: متأسفانه بخاطر رابطه اقتصادي كه ميان دانشجو و مديريت دانشگاه آزاد وجود دارد رابطه كارگر و كارفرمايي ايجاد شده است كه از فضاي دموكراتيك دانشگاهي فاصله زيادي دارد.

وي نبود دفاتر نهاد رهبري در هر دانشكده را از ديگر مشكلات  دانشجويان برشمرد و اظهار داشت: با وجود تمامي اين شرايط شما بايد در مقابل همه مشكلات بردباري در پيش گيريد و مواظب باشيد كه افرادي با فساد اخلاقي و سياسي وارد تشكل تجمع اسلامي نشوند كه شالوده كار از بين خواهد رفت.
کد مطلب 316155

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