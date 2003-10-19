خدابخش: براي رفاه نسل هاي آينده ناچاريم به فناوري دستيابيم

وي امروز در نشست علمي فناوري هسته اي اقتدار ملي با بيان اين مطلب افزود: صحبت از دستيابي به سلاح هسته اي امروز مطرح نيست. مهم اين است كه نسل آينده ما براي ادامه زندگي به فناوري هسته اي نياز دارد.

دكتر خدابخش تاكيد كرد: امروز هر كشوري انرژي نداشته باشد هيچ چيز نخواهد داشت وكشورهاي غربي امروز فقط مي خواهند ما از آنها تقليد كنيم.

وي در ادامه با اشاره به اينكه سوخت هاي فسيلي در حال اتمام است خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود سوخت هاي فسيلي تا سال 2100 به پايان برسد و ما بايد امروز به طور جدي به دنبال منابع ديگري براي تامين انرژي كشور در آينده باشيم و راهي جز دستيابي به انرژي هاي نوين نداريم.

وي تاكيد كرد: 20 نيروگاه در زمان طاغوت همانند نيروگاه بوشهر توسط آمريكا براي ما طراحي شد اما در آن زمان ما نه نيروي انساني متخصص داشتيم و نه تكنولوژي و بر اثر خيانتي كه در آن زمان صورت گرفت اين تكنولوژي ناقص به كشور ما انتقال يافت.

خدابخش با تبريك به متخصصان داخلي كه توانسته اند اين فناوري وارداتي و ناقص را به سمت تكامل و بومي سازي پيش ببرند خاطرنشان كرد: كار بسيار بزرگي انجام شده است كه متخصصان ما توانسته اند اين فناوري را تا به اينجا برسانند.

وي گفت: وقتي اعلام شد كه ما به فناوري توليد سوخت هسته اي دست يافته ايم آمريكايي ها آتش گرفته اند و امروز اين هياهو و جنجال دراثر همان آتش است كه برراه انداخته اند.

خدابخش با تاكيد براينكه بسياري از مشكلات موجود بشر از لحاظ علمي و صنعتي با داشتن هسته اي بر طرف مي شود، گفت: بيشترين برنامه آمريكا در زمينه انرژي حول محور برنامه هاي هسته اي است، آمريكايي ها تصميم دارند درهر كجاي دنيا فعاليتي در اين ارتباط صورت بگيرد به اين بهانه كه امكان به خطر افتادن آمريكايي ها وجود دارد آن را متوقف سازند.

وي گفت: آمريكايي ها براي محدود كردن ما برنامه ريزي كرده اند و بمب اتمي را بهانه قرارداده اند اما واقعيت اين است كه آنها مي خواهند نسل آينده ما از امكان ادامه زندگي برخوردار نباشد.