نمايندگان پارلمان كويت بر افزايش همكاري ها با ايران تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت،خالد العوده نماينده پارلمان كويت و از اعضاي كميته پارلمان دوستي كويت و ايران كه در تهران به سر مي برند،اعلام كرد: درنشستي كه با همتايان ايراني خود در تهران داشتيم،نگراني خود را به ايران از نشت احتمالي مواد تاسيسات هسته اي بوشهربه كشورهاي منطقه اعلام كرديم.

اعضاي اين كميته دوستي افزودند: آب هاي خليج فارس منبع اصلي آب ملت كويت را فراهم مي كند.

خالد العوده همچنين افزود: ديدگاه ايران در اين باره، به اين موضوع خلاصه مي شود كه بر حق خود براي دستيابي به فناوري هسته اي براي اهداف صلح آميز كه منجربه تقويت و تحكيم امنيت خليج فارس مي شود، تاكيد دارد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران نيز در اين ديدار بر عمق روابط بين دو كشور و نقاط مشترك بين ايران و كويت مانند دين،تاريخ، جغرافيا و بازرگاني تاكيد كردند.

العوده ابراز اميدواري كرد كه اين سفر هيئت كويتي نتايج مثمر ثمري براي دو ملت ايران و كويت داشته باشد.

وي همچنين بر افزايش همكاري ها بين دو كشور در زمينه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري و همچنين فرهنگي تاكيد كرد.

در ديدار روزگذشته كه در ساختمان مجلس شوراي اسلامي ايران برگزار شد از طرف ايران جواد سعدون زاده رئيس كميته دوستي ايران و كويت در مجلس شوراي اسلامي ايران و اعضاي اين كميته و همچنين نمايندگان ديگري از جمله اكبر ناصري زاده و عبدالله كعبي و مطور زاده و ناصري نژاد حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاري كويت سفر هيئت كويتي كه از روزگذشته به تهران آغاز شد، 5 روز به طول مي انجامد.

قراراست اعضاي كميته دوستي كويتي ايراني مجلس كويت امروز با حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران و همچنين رودكي معاون رئيس كميته امنيت ملي وسياست خارجه مجلس شوراي اسلامي ايران ديدار كنند.