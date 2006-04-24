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۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۳۱

در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛

نمايندگان پارلمان كويت بر افزايش همكاري ها با ايران تاكيد كردند

هيئتي از نمايندگان مجلس كويت در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران بر ضرورت افزايش همكاري هاي دو طرف در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني تاكيد كردند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت،خالد العوده نماينده پارلمان كويت و از اعضاي كميته پارلمان دوستي كويت  و ايران كه در تهران به سر مي برند،اعلام كرد: درنشستي كه با همتايان ايراني خود در تهران داشتيم،نگراني خود را به ايران از نشت احتمالي مواد تاسيسات هسته اي بوشهربه كشورهاي منطقه اعلام كرديم.

اعضاي اين كميته دوستي افزودند: آب هاي خليج فارس منبع اصلي آب ملت كويت را فراهم مي كند.

خالد العوده همچنين افزود: ديدگاه ايران در اين باره، به اين موضوع خلاصه مي شود كه بر حق خود براي دستيابي به فناوري هسته اي براي اهداف صلح آميز كه منجربه  تقويت و تحكيم امنيت خليج فارس مي شود، تاكيد دارد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران نيز در اين ديدار بر عمق روابط بين دو كشور و نقاط مشترك  بين ايران و كويت مانند دين،تاريخ، جغرافيا و بازرگاني تاكيد كردند.

العوده ابراز اميدواري كرد كه اين سفر هيئت كويتي نتايج مثمر ثمري براي دو ملت ايران و كويت داشته باشد.

وي همچنين بر افزايش همكاري ها بين  دو كشور در زمينه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري و همچنين فرهنگي تاكيد كرد.

در ديدار روزگذشته كه در ساختمان مجلس شوراي اسلامي ايران برگزار شد از طرف ايران جواد سعدون زاده رئيس كميته دوستي ايران و كويت در مجلس شوراي اسلامي ايران و اعضاي اين كميته و همچنين نمايندگان ديگري از جمله اكبر ناصري زاده  و عبدالله كعبي و مطور زاده و ناصري نژاد حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاري كويت سفر هيئت كويتي كه از روزگذشته به تهران آغاز شد، 5 روز به طول مي انجامد.

قراراست اعضاي كميته دوستي كويتي ايراني مجلس كويت امروز با حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران و همچنين رودكي معاون رئيس كميته امنيت ملي وسياست خارجه مجلس شوراي اسلامي ايران ديدار كنند.

کد مطلب 316192

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