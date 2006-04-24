ابه گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اهرام، دكتر محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر روز گذشته ضمن تبريك به پاپ شنوده سوم رهبر كليساهاي قبطي مصر و پاپ اسكندريه، به مناسبت عيد پاك، بر وحدت ملي ميان مسلمانان و مسيحيان تأكيد كرد و گفت: مسلمانان و مسيحيان بايد پيمان برادري و همكاري با يكديگر بسته و اتحاد و وحدت خود را در همه زمينه ها حفظ كنند.

وي افزود: مساوات در حقوق و نيكي و تقوا از بزرگترين آموزه هاي اسلام است كه بر آن تأكيد فراوان دارد. مسلمانان و مسيحيان هدفي واحد كه همان خدمت رساني است دارند و بايد بر توسعه آن تلاش كرده و بر آن ارج نهند.

پاپ شنوده سوم در خلال اين مراسم به ضرورت روابط شايسته ميان رهبران ديني اسلام و مسيحيت اشاره كرد و گفت: رهبران ديني اسلام و مسيحيت در يك جامعه مسئوليت بسياري به منظور حمايت از جوانان و جلوگيري از برخورد و درگيري ميان اقليت و اكثريت ديني دارند.

دكتر محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف مصر ياد آور شد: اسلام و مسيحيت بر صلح و اشاعه آن تأكيد دارند و بر همه ما ضروري است كه ارزشهاي آن را از جان و در عملكردهاي خود نشان داده و از هر چه كه ما را به افراط و يا تفريط متهم مي كند، بر حذر باشيم.