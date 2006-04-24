به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،كره شمالي بارها از تحريمهاي مالي آمريكا انتقاد كرده است، اما بيانيه امروز پيونگ يانگ اولين بيانيه مهم كره شمالي درباره تحريمهاي مالي آمريكا پس از ديدارجورج بوش رئيس جمهوري آمريكا با همتاي چيني خود در واشنگتن است.



جرج بوش درديدار هفته گذشته با هو جين تائو درباره برنامه هسته اي كره شمالي از پكن خواست كه از نفوذ خود براي كمك به ترغيب كره شمالي براي بازگشت به مذاكرات شش جانبه استفاده كند .



بيانيه رسمي كره شمالي در خبرگزاري رسمي اين كشور انتشار يافت كه توسط يونهاپ خبرگزاري رسمي كره جنوبي مخابره شده است .



پيونگ يانگ در اين بيانيه اعلام كرد كه تحريمهاي آمريكا عليه ما ، از آغاز مجدد مذاكرات شش جانبه جلوگيري مي كند .



كره شمالي از ماه نوامبر مذاكرات شش جانبه به منظورخلع سلاح هسته اي شبه جزيره كره را به علت تحريمهاي مالي آمريكا تحريم كرده است .



آمريكا از ماه سپتامبر سال گذشته شركتهاي كره شمالي را به اتهام جعل دلار، پولشويي و گسترش تسليحات كشتار جمعي تحريم كرده است .