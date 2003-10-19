همايش بين المللي كار آفرينان مسلمان بايد گامهاي ارزنده اي در گسترش روابط اقتصادي بردارد

به گزارش خبرگزاري مهرمتن كامل پيام رييس جمهوري كه توسط محمد شريعتمداري وزير بازرگاني قرائت شد به اين شرح است:

برگزاري هفتمين همايش بين المللي كار آفرينان مسلمان در تهران را به اعضا شبكه بين المللي بازرگاني ( IBF ) تبريك مي گويم و اميدوارم اين همايش با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي شبكه بين المللي بازرگانان مسلمان، توسعه وتبيين قواعد رفتاري اعضا براساس آموزش ها و ارزش هاي اسلامي است، بتواند گامهاي ارزنده اي درگسترش روابط اقتصادي و توسعه ارتباطات و گفتگوي فرامرزي بين بازرگانان كشورهاي اسلامي فراهم كند.

كشورهاي اسلامي امروزه به دليل داشتن منابع فراوان طبيعي و انساني، از بسترهاي مناسب وارزنده براي توسعه همكاري ها در تمامي زمينه ها برخوردارمي باشند كه اهتمام به اين مهم مي تواند زمينه گسترش همكاري هاي همه جانبه اين كشورها به ويژه درامور تجاري و بازرگاني را فراهم كند. آنچه كه مايه نگراني است، روابط اقتصادي اندك بين كشورهاي اسلامي مي باشد به گونه اي كه بيش از يك دهم كل تبادلات تجاري آنها را با يكديگر تشكيل مي دهد.

اين امر متاسفانه در روابط اقتصادي بين كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) نيز به كمتر از نصف اين نسبت مي رسد كه به خوبي بيانگرميزان وابستگي جوامع اسلامي به غيرمسلمانان مي باشد. لذا يكي از فرايند هاي توسعه روابط اقتصادي بين المللي توجه به مساعدت دولتها و اهتمام سازمانهاي غيردولتي به ايجاد شبكه اي جامع مي باشد كه درآن روابط بانكي، بيمه اي، ترانزيت، حمل ونقل زميني، درياي و هوايي، توريسم و داوري برمبناي اسلام تدوين وتبيين شود تا روند ارتباط بين بانك ها، بيمه و سايرارگانهاي اقتصادي و مالي را كه در اين "شاخص اسلامي" جاي دارند تسهيل كند و در نتيجه موجب رشد و رقابت پذيرشدن اين بنگاهها درعرصه اقتصادي جهاني شود.

اميدوارم شبكه بين المللي بازرگانان مسلمان با ايجاد ارتباط تنگاتنگ با يكديگر در تمامي ابعاد، زمينه هاي افزايش روابط اقتصادي بين المللي اسلامي را با در دست داشتن جان مايه هاي اسلامي وانساني فراهم كنند و در دنياي به شدت طالب جنگ قدرتمداران زورگو، مروج ايده بسط روابط و همكاري ها در بستر گفتگو در مقابل اعمال قدرت وزورباشند.