



محسن اصفهاني در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : هنوز خيلي ازجوانان امروز از اشعار كلاسيك لذت مي برند و آنها را ذهن خود حك مي كنند ، مردم هنوز هم " حافظ " مي خرند و به هم هديه مي دهند ؛ حتي با وجود اين كه هنوز اجماع كلي درباب پست مدرنيسم وجود ندارد ولي شما شاهد اين هستيد كه بعد از مدرنيسم و گذر از آن ، ما به يك سري از هاله ها و شباهت هايي بر مي خوريم كه رنگ كلاسيك دارند.

وي ادامه داد : چشم و گوش جهان شايد از مدرنيزاسيون خسته شده ؛ هر روز با اتومبيل به اين طرف و آن طرف مي رويم ولي بدمان نمي آيد كالسكه سواري كنيم ، خيلي ها هستند كه آرزوي زندگي در دل روستا را دارند آن هم با كمترين امكانات مدرن !به عقيده من ، نه تنها شعر كلاسيك فراموش نخواهد شد، بلكه در آينده شاهد نوعي كلاسيك گويي ها وكلاسيك پسندي ها هم خواهيم بود كه پاسخگوي روح شاعر و مخاطب امروزي هم هست.

اين شاعر جوان تصريح كرد : امروز نه تنها شعر و داستان بلكه اغلب هنرهاي ما مانند قديم الايام مورد اقبال جامعه نيست مردم حتي كمتر به سينما مي روند، چند نفر را مي شناسيد كه ماهي يك بار به نمايشگاه نقاشي سري بزند ؟ جداي قشري كه در امر هنر فعاليت مي كنند چه ميزان از درآمد سرانه مردم به بخش هنر اختصاص مي يابد ؟ من برخلاف ديگر دوستان، هنرمندان را مقصر نمي بينم ، جامعه ما در حال از دست دادن تفكر است .

محسن اصفهاني در پايان گفتگو با مهر ، گفت : گويا هنرمندان ما براي شناخته شدن هنرشان بايد بميرند تا طرح شوند ! نمونه به روز آن هم مرحوم آقاسي است ، اصلا ما قهرمان را زماني كه بدبخت و بيچاره و درمانده مي شود ، دوست داريم . دستگاه هاي كناري فرهنگ ، جوي را ساخته اند كه ما چنين تصور مي كنيم كه قهرمان پيروز، اصلا مطمئن و مقبول و پسنديده نيست ، هر وقت مظلوم و تن چاك و له شد ، آن وقت قهرمان پسنديده اي است !