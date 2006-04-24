به گزارش خبرگزاري "مهر"، شهرام اسدي كارگردان و فيلم ساز، در گفت وگو با روابط عمومي نخستين جشنواره فيلم عاشورايي "سپيد" گفت : در سينما و تلويزيون همت زيادي در رابطه با ساخت فيلم هايي با مضامين مذهبي و خصوصا عاشورايي صورت نگرفته و تعداد محدود فيلمي كه در اين رابطه ساخته شده چندان موفق نبوده است و آنطور كه بايد اين فيلم ها نتوانسته اند پيام عاشورا را منعكس كنند و فيلم سازان در اين فيلم ها فقط اشاره اي سطحي به حماسه سازان كربلا داشته اند.

وي افزود : عاشورا جزئي از مليت و فرهنگ ما است و بايد اين فرهنگ قسمتي اعظم از سينماي ملي ما را تشكيل دهد تا بتوانيم پيام عاشورا را براي دنيا به تصوير بكشيم.

اسدي برگزاري جشنواره عاشورايي را في نفسه و بالقوه داراي محاسن و مزاياي دانست و افزود: برگزاري اين جشنواره ها صرفا براي ترغيب فيلم سازان نمي تواند فايده چنداني داشته باشد و رسيدن به هدف مورد نظر كه ترغيب فيلم سازان به سمت توليد آثار عاشورايي باشد. مبتني بر اصول و قواعدي خاص و نيات خالصانه است كه اين روزها كمتر در دسترس است.

وي زمينه كار براي توليد آثار عاشورايي و مذهبي را بسيار هموار عنوان كرد و آن را از سه جناح در معرض آسيب دانست و گفت: نحوه حمايت ها اول به اين صورت است كه غالبا نسبي و زباني و به دور از حمايت مادي است و ندرتا در نقطه صحيح و دقيق آن هزينه مي شود و دوم اينكه مقوله پژوهش و تفحص و نگاه پويا به گذشته و تاريخ اصولا مدتهاست كه به دست فراموشي سپرده شده است و سوم و مهمتر از همه اينكه توليد يك اثر عاشورايي يا اساس هر اثر معنوي، نيازمند نگاهي پاك و منزه و مطهر است كه عاري از هرگونه رياكاري باشد و به حقيقت آفرينش بپردازد و نگاهي معناگرا به خلقت داشته باشد.

شهرام اسدي در خصوص بين المللي كردن جشنواره فيمل عاشورايي گفت: اين مسئله بسيار خوشبينانه و تقريبا به دور از واقعيت است ولي بايد صبر كرد و نتيجه كار اين جشنواره را ديد و اينكه چقدر در داخل كشور استقبال مي شود و بعد درباره بين المللي كردن چنين جشنواره هايي فكر و صحبت كرد.