علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: طي هماهنگي با دفتر نمايندگي سازمان حج در عراق، زائراني كه از طريق دفاتر و كارگزاريهاي مجاز سازمان به عتبات عاليات اعزام مي شوند مشكل اقامتي ندارند و امكانات اقامتي و پذيرايي از قبل براي آنها درنظر گرفته شده است.

وي خاطر نشان كرد: البته اين امر تنها شامل زائران اعزامي از طريق سازمان حج و زيارت مي شود و سازمان مسئوليتي در قبال مشكلات زائراني كه به صورت شخصي سفر مي كنند ندارد.

مدير سازمان حج و زيارت استان تهران گفت: قبل ازاعزام كاروانها به عتبات عاليات ، گروهي براي برنامه ريزي و در نظر گرفتن امكانات رفاهي براي زائران به عراق اعزام شده اند بنابراين نظارت كافي براي انتخاب هتل و.. صورت گرفته و مشكلي بوجود نمي آيد .

ليالي افزود: زائران در صورت مواجهه با مشكلي درعتبات عاليات مي توانند به دفتر نمايندگي سازمان در محل مراجعه كنند.