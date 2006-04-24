به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر محمد مهدي مظاهري صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: سال 85 با محور معنويت و عقلانيت و پرهيز از عوامزدگي فرهنگي آغاز شده است. با توجه به اينكه اين سال به نام پيامبر اعظم (ص) مزين شده است رويكرد دانشگاه به سمت پيامبر و بعد اخلاقي، عملي و علمي پيامبر خواهد بود.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اضافه كرد: اصل تمركز زدايي از سازمان مركزي و واگذاري اختيارات به شوراهاي فرهنگي بر اساس درجه واحد از برنامه هاي معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي در سال جاري خواهد بود. ساماندهي، نظامند بودن امور فرهنگي در جهت پرهيز از سليقه هاي فردي براساس نوع فعاليت واحدها از ديگر برنامه ها و اقدامات در دست اجراي دانشگاه آزاد در سال جاري به شمار مي آيد.

مظاهري گفت: نظارت و ارزشيابي مديران فرهنگي، آموزش و ارتقا سطح آگاهي و توانمندي مديران، نوآوري و بداعت در عرصه فرهنگي از ديگر برنامه هاي معاونت فرهنگي است.

وي اضافه كرد: پژوهش و تحقيقات نيز به عنوان مهمترين پشتوانه فرهنگي فعال خواهند شد. مركز پژوهش هاي فرهنگي و قرآن و عترت و مركز آفرينش هاي هنري دانشگاه آزاد فعاليت دانشجويان را مد نظر قرار خواهند داد.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد گفت: در سال پيامبر اعظم (ص) ستاد اين پديده بزرگ در دانشگاه آزاد تشكيل شده كه بر اساس آن از همه شوراهاي فرهنگي مناطق خواسته شده است برنامه هاي خود را به صورت واحد، منطقه و كشوري ارائه كنند.

وي اضافه كرد: كنگره بين المللي تمدن اسلامي و سيره نبوي با حضور متفكران جهاني شهريور و مهر ماه سال جاري در دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد. جشنواره بزرگ وبلاگ نويسي رسول اعظم نيز از ديگر برنامه هاي مهم معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد خواهد بود.

مظاهري افزود: پايان نامه هاي دانشجويي كه با محوريت پيامبر اعظم اجرا شوند، حمايت مالي و معنوي خواهند شد.