به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي در حاشيه مراسم افتتاح پنجمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي در جمع خبرنگاران افزود: در طرح امنيت اجتماعي، توجه به افكارعمومي شاخص اقدامات تمامي مسئولان اجرايي است و به طور حتم چنين طرح هايي نه تنها در تهران بلكه در تمامي نقاط مورد نياز كشور اجرا خواهد شد.

وي تصريح كرد: موضوع رسيدگي به امنيت اجتماعي امري كاملا فرهنگي بوده و نبايد با آن برخورد سياسي شود.

پور محمدي در پاسخ به خبرنگار مهر، تعداد زنان و مردان خياباني را محدود عنوان كرد و افزود: اين موارد از جمله آلودگي هاي ضد اخلاقي محسوب مي شوند و توجيه ارشادي و هوشيارانه ماموران ، ما را در رسيدن به هدف اين طرح يعني تقويت برقرراي امنيت كمك خواهد كرد.

وي در پاسخ به به سوال ديگري در خصوص مباحث مطروحه از سوي كانال هاي تلويزيوني بيگانه و ضد انقلاب درباره موضوع امنتيت اجتماعي، گفت: پاسخ هوشيارانه مردم به اين رسانه ها و ابراز رضايت شان از اجراي چنين طرح هايي خود پاسخ قاطعي به مسائل عنوان شده است.