به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هفته نامه آمريكايي نيوزويك، فواد سنيوره در ادامه اظهار داشت: اگر آمريكا و كشورهاي ديگر به ما كمك كنند خروج اسرائيل از شبعا را به پايان برسانيم، در اين صورت نيروهاي لبنان قادر خواهند بود تنها دارنده سلاح ها و تسليحات در كشور باشند.

سينوره كه براي ديدار و گفتگو با مقامات آمريكايي از جمله جرج بوش سفر به واشنگتن سفركرده است، گفت : پيشنهاد خود درباره كشتزارهاي شبعا را در ديدار هفته گذشته درآمريكا با جرج بوش رئيس جمهور اين كشور در ميان گذاشته است.

وي افزود: اجازه دهيد اين كار را انجام دهيم. تا جايي كه من با رئيس جمهور(آمريكا) و مشاوران وي گفتگوكرده ام، همگي از اين پيشنهاد حمايت كرده اند. البته آنان هنوز واقعا براي اجراي پيشنهاد من متعهد نشده اند.

نخست وزير لبنان تاكيد كرد اين كشور روابط با اسرائيل را در راستاي به نتيجه رسيدن روند صلح "اخلاقي" خواهد كرد.

اين اظهارات در حالي است كه ميشل عون رهبر جريان ملي آزاد لبنان بر ضرورت حفظ سلاح مقاومت(حزب الله) تاكيد كرده است.

اين نكته مورد توجه است، درحالي كه سوريه شرط تعيين مرزها را پايان اشغال مزارع شبعا توسط نيروهاي اشغالگر اسرائيلي دانست ، نخست وزير لبنان طي اظهاراتي در شوراي امنيت كشتزارهاي اشغالي شبعا را لبناني اعلام كرد .

نخست وزير لبنان مدتي پيش در جلسه ويژه شوراي امنيت با حضور كاندوليزاراس وزير امور خارجه آمريكا گفت : ترسيم مرزهاي دو كشورتوانمندي لبنانيها براي آزاد سازي سرزمين ونيز تفاهم با سوريه تاثير گذارخواهد بود، اما وي عنوان كرد كه دمشق هنوز به درخواست لبنان پاسخ نداده است.



اين در حالي است كه وزير امور خارجه سوريه تاكيد كرده است كه دمشق نمي تواند مرزهاي كشتزارهاي شبعا در جنوب لبنان ترسيم كند، زيرا اين منطقه همچنان در اشغال نيروهاي اشغالگر اسرائيلي قرار دارد.



"وليد المعلم " وزير امور خارجه سوريه اين مطلب را درپاسخ به درخواست "تري رود لارسن فرستاده سازمان ملل از دمشق براي همكاري با بيروت جهت ترسيم مرزهايش عنوان شد .

دركنفرانس گفتگوهاي ملي لبنان، فواد سنيوره نخست وزير مامورشد تا با مسئولان سوريه درمورد اصول توافق شده و بارزترين آن بهبود روابط ميان دو كشور ازطريق ايجاد روابط ديپلماتيك و ترسيم مرزها گفتگو كند.

شركت كنندگان در كنفرانس گفتگوهاي ملي لبنان قبول كردند كه پرونده تحقيق تروررفيق حريري نخست وزيراسبق لبنان با مسئله برقراري روابط با لبنان جدا شود.

"تري رود لارسن" مامور اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت در گزارش نيم ساله، از دمشق خواست با بيروت براي ترسيم مرزها به ويژه درمنطقه كشتزارهاي اشغالي شبعا و برقراري روابط دپيلماتيك با لبنان همكاري كند.