به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، مرتضي خلج در ششمين اجلاس مقامات ارشد سازمان همكاري اقتصادي اكو با ضروري خواندن توسعه سيستم حمل ونقلي بين كشورهاي عضو اكو ، افزود: يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث درششمين اجلاس و در چارچوب حمل ونقل ترانزيتي ، راه اندازي فعاليت قطار باري و مسافري آلماتي - استانبول است .

وي راه اندازي قطار آلماتي - استانبول را يك دستاورد بزرگ حمل و نقلي در منطقه اكو اعلام كرد و تاكيد كرد: در راستاي راه اندازي قطار آلماتي - استانبول ، آلماتي از طريق ازبكستان ، تركمنستان و ايران به تركيه وصل خواهد شد .

خلج با اشاره به عملياتي شدن قطار كانتينري آلماتي - استانبول ، تصريح كرد: قطار كانتيري آلماتي - استانبول هنوز به‌دليل مشكلاتي مانند افزايش تعداد واگن ها و بار به وضعيت مطلوبي نرسيده و اين در حالي است كه راه اندازي قطار مسافربري آلماتي - استانبول نيز پيشرفتي نداشته است .

وي همكاري در زمينه مخابرات ، پست و فعاليت‌هاي دريايي و بنادر را از ساير موارد مورد بحث و گفتگو در ششمين اجلاس دانست و گفت: قرار است همچنين توافقاتي در زمينه چاپ تمبر مشترك ، تشكيل نمايشگاه‌هاي مشترك در اين زمينه و برگزاري دوره هاي آموزشي و انتقال تجربيات كشورهاي عضو اكو به يكديگر نيز صورت گيرد .

ششمين اجلاس مقامات ارشد سازمان همكاري اقتصادي - اكو از چهارم تا ششم ارديبهشت ماه سال جاري و با حضور مسئولان و مقامات ارشد كشورهاي عضو برگزار مي شود .