به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عمر حسن البشير پس از ورود به تهران مورد استقبال وزير جهاد و كشاورزي قرار گرفت.

سفر رئيس جمهور سودان به ايران سه روزه بوده و شش وزير و تعدادي از مسئولان اين كشور عمر البشير را همراهي مي كنند.

قرار است آيين استقبال رسمي از رئيس جمهور سودان توسط رئيس جمهور تا ساعاتي ديگر و پس از پايان نشست خبري احمدي نژاد در محل نهاد رياست جمهوري برگزار شود.

وي علاوه بر گفت و گو با احمدي نژاد، ديدارهايي با مقام معظم رهبري، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير امور خارجه نيز خواهد داشت.