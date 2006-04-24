به گزارش خبرگزاري مهر ، محمدرضا عليان - قائم مقام انجمن اسلامي ناشران تهران ، ضمن اعلام اين مطلب گفت : در اين دوره انجمن اسلامي ناشران تهران مسئوليت روابط عمومي كميته اجرايي ناشران داخلي را بر عهده دارد و در اين زمينه برنامه هايي همانند جشن كتاب ، تقدير از خادمان نشر و ... پيش بيني شده كه در ايام برگزاري نمايشگاه كتاب در سالنهاي بخش ناشران داخلي به اجرا در مي آيد .

به گفته وي ، نقشه سالنها آماده شده و هر يك از تشكلهاي تخصصي نشر همچون انجمن فرهنگي ناشران كودك و نوجوان انجمن فرهنگي ناشران آموزشي و انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي در تدارك و آماده سازي غرفه ها و سالنها هستند .