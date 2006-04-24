به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين اثر كه در زمره فيلمهاي هراسناك جاي دارد درنخستين هفته نمايش بالغ بر 20 ميليون و200 هزاردلار بليت فروخت.



استوديوي تري استار پيكچرز كه توزيع اين فيلم را برعهده داشت ضمن ابراز مسرت ازموفقيت اين اثردرگيشه، تعداد سالنهاي سينمايي را كه ميزبان اين فيلم هستند 2 هزارو926 سالن معرفي كرد.



"سايلنت هيل" كه توسط كريستوفر گانز ساخته شده شرح حال مادري را روايت مي كند كه براي يافتن دخترش قدم درشهر ارواح مي گذارد.



" فيلم هراسناك 4" كه هفته گذشته صدرنشين جدول فروش بود اين هفته با كاهش فروش 57.7 درصدي مواجه شد و به فروش 17 ميليون دلار دست يافت. مجموع فروش اين اثردردوهفته گذشته به 67 ميليون و700 هزاردلار رسيد اين درحاليست كه " فيلم هراسناك 4 " با بودجه 45 ميليون دلاري ساخته شد.



دراين ميان فيلم "نگهبان" با شركت مايكل داگلاس در اولين هفته اكران در 2 هزار و 819 سالن سينما به نمايش درآمد و تنها 14 ميليون و700 هزاردلار فروش كرد.



اين اثر كه محصولي از استوديوي فاكس به شمار مي رود، از حضور كيفرساترلند، اوا لانگوريا و كيم بسينگر در نقشهاي محوري سود مي جويد.

