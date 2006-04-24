به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، بيش از سي اثر كاليگرافي درنمايشگاه انفرادي كه "حميد رضا اكبري" اخيرا در گالري شمس به برگزاري آن پرداخته است، به چشم مي خورد.

حميد رضا اكبري فعاليت در رشته كاليگرافي را درحدود ده سال قبل آغازكرد. وي كه مخالف به كاربردن واژه نقاشيخط است و اصولا آن را غلط مي خواند، درباره كاليگرافي توضيح مي دهد: آثاري كه دراين نمايشگاه به چشم مي خورد به نوعي نقاشي هاي مدرن با استفاده از فرم هايي است كه تنها طعمي از خط را درخود دارند. يك كمپوزسيون كاملا شخصي و مدرن با فرم هايي كه غالبا برگرفته از قرن اول هجري است. اين الهام از قرن اول هجري نيزبه اين سبب است كه من در جريان مشاهده قرآن هاي منسوب به حضرت علي (ع) درگير يك حس عرفاني شدم. در واقع انرژي كه اين قرآن ها در حين كار به من بخشيدند ، باعث شد تا از فضاي قرن اول هجري الهام بگيرم .

هنرمند معتقد است : كاليگرافي درواقع شاخه اي از هنر گرافيك است اما نه گرافيك صرف. بلكه چيزي مابين نقاشي وگرافيك به نظر مي آيد. با اين وجود شكل گيري بيشتر آثار " اكبري " درحال اتفاق افتاده است. "محمد احصائي"، "قندريز"، "ناصراويسي"، "مرتضي مميز" از برجسته ترين استادان اين فن بودند كه به فعاليت دررشته كاليگرافي تبحر داشته اند .

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، نمايشگاه انفرادي آثار حميد رضا اكبري كه از روز جمعه اول ارديبهشت ماه درگالري "شمس" افتتاح شده است به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت . "حميد رضا اكبري فارغ التحصيل از دانشگاه هنر تهران است و تا كنون توانسته جايزه ويژه كاليگرافي جهان اسلام را ازآن خود كند. وي همچنين در بيش از30 نمايشگاه گروهي و هجده نمايشگاه انفرادي درايران و خارج ازكشور به ارائه اثر پرداخته است . نمايشگاه ميرميرك درمشهد، گالري برگ ، نگارخانه تهران ، گالري صبا، مركز ملك فهد دررياض عربستان ، گالري سعد آباد ، گالري شبنم ، آرت اكسپو، مركز وزارت فرهنگ در لاهور پاكستان و گالري شمس دررديف فعاليت هاي اين هنرمند درطي سال هاي اخير به شمار مي آيد .

گفتني است مخاطبان مي توانند براي بازديد به خيابان آفريقا، پايين تر از چهارراه جهان كودك ، كوي كمان ، پلاك 4 طبقه همكف مراجعه كنند. ساعت بازديد از آثار چهار بعدازظهر تا هشب خواهد بود.