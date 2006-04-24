به گزارش خبرگزاري مهر، در بيانيه هيئت رئيسه دانشگاه تربيت مدرس آمده است: متاسفانه در اين ميان تكيه بيش از حد بر سوخت ها و انرژي هاي فسيلي نه تنها موجب شده كه اين منبع تجديد ناپذير رو به نابودي نهد، بلكه موجب محدود شدن توسعه بخش هاي كشاورزي، علوم پزشكي، علوم پايه، صنعت و ... نيز شده است و محيط زيست را نيز به طوري جدي مورد تهيدي قرار داده و افق توسعه پايدار را بي فروغ كرده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: از اين رو دستيابي به انرژي هاي نوين و در صدر همه آنها، انرژي پاك و بيكران هسته اي تنها راه نجات نسلهاي آينده كشور و كوشش در دسترسي به آن تضميني بر حفظ و امانتداري آن به نسلهاي آينده است و بي شك استفاده از اين نوع انرژي فضاي مطلوبي براي توسعه علمي كشور و زمينه مناسبي براي توليد و فعاليت هاي اقتصادي جديد در كشور مهيا كرده و نويد بخش آينده اي روشن براي اين مرز و بوم خواهد بود.

هيئت رئيسه دانشگاه تربيت مدرس در بخش ديگري از اين بيانيه آورده است: از آنجايي كه توسعه علمي يك چرخه به هم پيوسته است، دستيابي به اين نوع فناوري، سبب توسعه همه جانبه در ديگر رشته هاي علمي و دانشگاهي خواهد شد.

در پايان اين بيانيه نيز آمده است: دانشگاهيان و متخصصان گروه هاي علوم پزشكي، علوم پايه، كشاورزي، فني و مهندسي، منابع طبيعي و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، موفقيت تاريخي فرزندان و دانشمندان عزيز كشورمان در آغازين روزهاي سال پيامبر اعظم (ص) در دستيابي به فناوري غني سازي و چرخه كامل سوخت هسته اي و پيوستن ايران اسلامي به باشگاه هسته اي جهان كه تنها در سايه عنايات حضرت حق و توجهات قائم آل محمد (عج) و رهنمودهاي پيامبر گونه مقام معظم رهبري و شجاعت و پايمردي حسيني حضرتعالي محقق گشته است را صميمانه تبريك عرض كرده، آمادگي خود در دفاع از آزمان هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره)، رهنمود هاي مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت مردمي جنابعالي، بالاخص در بخش هاي علمي اعلام مي كنيم.