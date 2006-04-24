به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سردار كارگر صبح امروز در جمع خبرنگاران در مركز نظارت‌ همگاني ناجا(197) افزود: در حال حاضر 755مركز وظيفه عمومي در سراسر كشور داريم و اكثر كارهاي ما به صورت مكاتبه‌اي انجام مي‌شود و اميدواريم در سال 85 اعزام سربازان غير حضوري شود.

معاون وظيفه عمومي ناجا در خصوص معافيت هاي سال گذشته گفت: 70درصد معافيت‌هاي خدمت ضرورت سربازي در سال 84 پزشكي و 30 درصد هم كفالت بوده است .

وي در خصوص معافيت‌ خانواده‌هاي معلولان افزود: ‌اين قانون به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ و اجراي آن از امروز آغاز شده است .

كارگر خاطرنشان ساخت: فردي كه مشمول اين معافيت شده است مي‌تواند از امروز به سازمان بهزيستي مراجعه كند همچنين ما براي سهولت كار به سازمان بهزيستي اين اختيار را داده‌ايم كه مديران كل بهزيستي در استانها هم بتوانند آن نامه ها را امضا كنند .

كارگر افزود: ما به شوراي پزشكي خود گفته‌ايم كه در اين زمينه از نظريه بهزيستي استفاده كرده و سعي كنند به معلولان كمك بيشتري كنند .

وي در خصوص مشكلات موجود در مسير مشمولان براي استفاده از اين قانون گفت: شرايط اين معافيت سخت نيست و ما بايد اجازه دهيم قانون اجرا شود تا در ادامه اگر مشكلي در آن وجود داشت، مشخص كنيم .

معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي درباره گلايه شهروندان از عدم پاسخگويي مسئولان نظام وظيفه گفت:80 درصد افرادي كه اينجا مراجعه مي‌كنند به خاطر اينكه درخواست شان غيرقانوني است مورد موافقت قرار نمي‌گيرد. اين نارضايتي از عدم پاسخگويي نيست .

وي در خصوص معافيت فرزند پسر زنان بي‌سرپرست گفت: مادري كه مطلقه باشد يا شوهرش فوت كند و يك فرزند پسر داشته باشد، براساس قانون در هر سني كه باشد فرزند او از خدمت نظام وظيفه معاف خواهد بود. اگر چند فرزند پسر داشته باشد، در صورتي كه فرزندان ديگر زير سن مشموليت باشند پسر بزرگ مي‌توان از اين قانون استفاده كند .

به گفته وي اين مادران اگر فرزند بزرگي داشته باشند كه قادر به نگهداري از خود نباشد اين معافيت شامل حالش مي شود .

سردار كارگر در خصوص مشمولان خارج از كشور گفت:‌ هيچ تصميم جديدي براي اين افراد گرفته نشده است و بر اساس روال گذشته عمل مي شود .

وي در ادامه در خصوص برخورد با نشرياتي كه اخبار كذب در مورد معافيت سربازي چاپ مي‌كنند، گفت:‌ در سال 84 با 2 نشريه كه اقدام به چاپ اخبار دروغ كرده بودند، برخورد قانوني شد .



