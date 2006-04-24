به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن تايمز با بيان اين مطلب نوشت: ولاديمير پوتين رئيس جمهورروسيه امروز دوشنبه اعلام كرد مسكو درصدد توسعه پايگاههاي نظامي خود در قرقيزستان است.

با توجه به اينكه كشورهاي آسيايي تلاش مي كنند قدرت نظامي خود را در منطقه برضد آمريكا توسعه دهند، رئيس جمهوري روسيه در ادامه اعلام كرد: توسعه و تقويت پايگاههاي نظامي در قرقيزستان يكي از برترين اولويت هاي ما است.

وي كه پس از ديدار با همتاي قرقيزستاني خود سخن مي گفت، افزود: ما قصد داريم در آسياي ميانه قدرتي ويژه اي از لحاظ نظامي ايجاد كنيم و تا حدي كه امكان داشته باشد اين قدرت را توسعه خواهيم داد.

رئيس جمهوري روسيه با تاكيد بر اينكه اين تلاش ادامه پيدا خواهد كرد، افزود: چنانچه كشورهاي مختلف در منطقه همكاري نزديكي در زمينه هاي مختلف به ويژه در مورد مسائل نظامي با يكديگر داشته باشند، مي توان اميدوار بود كه به نتايج مطلوب دست پيدا كنيم.

اين در حالي است كه در سال گذشته دولت هاي متعددي در آسياي ميانه از آمريكا خواستند پايگاههاي نظامي خود را در كشور آنها تعطيل كند و با وجود تلاش هاي آمريكا براي امتياز دهي در برابر باقي ماندن پايگاههاي نظامي، دولت هاي مذكور چنين اجازه اي را به واشنگتن ندادند.

در پي اين ماجرا، كشورهاي آسيايي در قراردادي نا نوشته تلاش كردند قدرت نظامي منطقه را افزايش دهند و در اتحادي با يكديگر كه در قالب مانورهاي متعدد نشان داده شد، اعلام كردند به كشورهايي همچون آمريكا اجازه نخواهند داد با نام اعمال دموكراسي در منطقه به برداشت منافع خود بپردازد.