اوپك هرگز سياست توليد نفت خود را تغيير نخواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رافائل راميرز وزير انرژي ونزوئلا در پي نشست غير رسمي كشورهاي سازمان توليد كننده نفت"اوپك" دردوحه تاكيد كرد كه اوپك هرگز سياست توليد نفت خود را با وجود افزايش قيمتها تغيير نخواهد داد.



وي بدون توضيح بيشتري گفت: هيچ تغييري نخواهد بود.

نشست غير رسمي اعضاي اوپك در حاشيه مجمع بين المللي انرژي در دوحه برگزار شد.



اماعبدالله العطيه وزير انرژي قطر گفت كه نفت به اندازه كافي در بازارها وجود دارد.



وي افزايش بهاي نفت را به عوامل ژئوسياسي و كاهش امكانات پالايشگاهها نسبت داد.



امروز علي النعيمي وزيرنفت عربستان با بيان اينكه افزايش كنوني بهاي نفت در بازارهاي جهاني ناشي از كاهش عرضه آن نيست، تاكيد كرد كه بازارها بهاي نفت را تعيين مي كنند.



وزير نفت عربستان تاكيد كرد كه بازارها به شكل بسيار خوبي از نفت اشباع شده است.

بهاي نفت در بازارهاي جهاني طي روزهاي اخير از مرز 75 دلار براي هر بشكه فراتر رفته است.