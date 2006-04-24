سردار بهمن كارگر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس اين قانون معلول به كسي اطلاق مي گردد كه بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توام، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارائي عمومي وي ايجاد شود. به طوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه اجتماعي و اقتصادي شده و در يكي از گروههاي 6 گانه اصلي قرار داشته باشد.

به گفته وي شش گروه اصلي معلوليت ها شامل جسمي -حركتي، ذهني، بينائي، شنوائي، گفتاري و بيماران رواني مزمن مي شود.

معاون وظيفه عمومي ناجا ادامه داد: درصد معلوليت در هر گروه بر اساس درجه بندي رتبه اي بوده و در چهار سطح خفيف ، متوسط، شديد و خيلي شديد تعيين شده است، ضمنا نقص عضو و معلوليت به تنهائي موجب معافيت از خدمت نبوده بلكه عدم كارائي و نياز به مراقب به دليل نقص عضو، ملاك اصلي معافيت است .

وي اضافه كرد : برابر مفاد 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، يكي از فرزندان اوليائي كه خود معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها معلول هستند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد.

سرداركارگر گفت: مشمولاني كه همسر معلول خود را سرپرستي مي نمايند تا زماني كه سرپرستي همسرمعلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.

وي با اشاره به ابلاغيه صورت گرفته در جهت حسن اجراي اين قانون گفت: صرفا معلولان و جانبازان از قوانين خاصي كه در مورد آنان وجود دارد بهره مند خواهند شد.

معاون نظام وظيفه ناجا اضافه كرد: چنانچه پدر و مادر هر دو معلول باشند صرفا يك فرزند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شود ولي اگر پدر و مادر يا يكي از آنها به همراه 2 فرزند معلول باشند ، حداكثر 2 فرزند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند.

وي افزود: با توجه به لفظ (حداقل) در قانون، خانواده هائي كه چند فرزند معلول هم داشته باشند صرفا يك فرزند معاف خواهد شد.

به گفته وي چنانچه فرزندي به دليل معلوليت و نيازپدر يا مادربه مراقبت، قبلا در اجراي ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي معاف شده باشد درشمول معلوليت قرار نمي گيرد.

سردار كارگر يادآور شد: اگرمشمول استفاده كننده ازمعافيت در قيد حيات نبوده و يا خودش نياز به مراقبت داشته باشد و يا در خانواده مشمول وضعيت جديدي ايجاد شود مثلا مادر خانواده يا دو فرزند معلول شوند ليكن كساني كه در اجراي قانون ديگري غير از معلوليت قبلا يكي از فرزندان خود را معاف كرده باشند در شمول اين مقررات قرارمي گيرند به عنوان مثال پدرجانبازي قبلا يك فرزند خود را به دليل جانبازي معاف كرده باشد وهمسر يا دو فرزند وي معلول باشند در شمول اين مقررات قرار مي گيرد.

وي همچنين تصريح كرد: منظور از فرزندان كساني هستند كه در خانواده نزد پدر و مادر زندگي مي كنند لذا كساني كه ازدواج كرده و زندگي مستقل تشكيل داده اند خودشان مي توانند فرزند خود را از خدمت معاف كنند و نمي توانند يك بار برادر و بار ديگر خودشان را از خدمت معاف كنند ليكن كساني كه در اجراي اين مقررات و قبل از تشكيل خانواده يك برادر آنها معاف شده و بعدها خودشان ازدواج كرده و صاحب فرزند شوند مي توانند در اجراي اين قانون يك فرزند خود را معاف كنند.

معاون وظيفه عمومي ناجا افزود: مرداني كه داراي 2 همسر و حداقل 2 معلول باشند در شمول اين مقررات قرارمي گيرند.

وي گفت:انتخاب يك نفر جهت استفاده از معافيت بر عهده پدر مشمول و در صورت فقدان پدر با مادر او، در غير اين صورت با سازمان بهزيستي برابر رضايت نامه پيوست به عنوان قيم خواهد بود كه نسبت به انتخاب و معرفي مشمول واجد شرايط اقدام مي نمايد.

وي در ادامه خاطرنشان ساخت: كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده است در شمول اين مقررات قرار گرفته و بايد با ارسال روگرفت سند ازدواج رسمي و دائم به واحد وظيفه عمومي اقدام كند كه پس از تشكيل شوراي پزشكي در واحد وظيفه عمومي شهرستان و احراز نياز به مراقبت داشتن نسبت به انجام مراحل صدور كارت معافيت اقدام مي شود.

به گفته سردار كارگرچنانچه زن معلول يا يكي از بستگان وي از طريق سازمان بهزيستي با ارائه مدارك اثبات كند كه شوهرش سرپرستي او را رها كرده است، كارت معافيت صادره براي وي ابطال و فرد جهت انجام خدمت دوره ضرورت اعزام خواهد شد كه در اين صورت بايستي واحد وظيفه عمومي شهرستان، مراتب را جهت اقدام به معاونت وظيفه عمومي استان و از آن طريق به معاونت وظيفه عمومي ناجا منعكس كند.

وي ملاك برخوداري از مقرارت فوق وضعيت فرد در زمان احضار قانوني جهت انجام خدمت دوره ضرورت دانست و افزود: كساني كه در زمان غيبت واجد شرايط معافيت شده اند رسيدگي به تقاضاي آنان منوط به داشتن عذر موجه بر اساس ضوابط جاري قانون خدمت وظيفه عمومي است.

وي اضافه كرد: كساني كه مشغول انجام خدمت دوره ضرورت هستند پس از معرفي واحد وظيفه عمومي مبني بر معافيت فرد، سريعا از خدمت ترخيص خواهند شد.

معاون وظيفه عمومي ناجا تصريح كرد: كاركنان وظيفه واجد الشرايط دريافت اين نوع از معافيت مجازند به خدمت خود ادامه داده و كارت پايان خدمت دريافت نمايند ليكن آن دسته از كاركنان وظيفه واجد شرايط كه علاقه مند به استفاده از مقررات فوق هستند با هر ميزان خدمت كه انجام داده اند مي توانند برابر اين مقررات كارت معافيت دريافت كنند.

به گفته وي چنانچه معلولين نيروهاي مسلح متقاضي بهره مندي از امتيازات اين قانون باشند بايستي از جانب امور ايثارگران رده خدمتي به سازمان بهزيستي معرفي گردند.

وي در خصوص مراحل اخذ كارت معافيت گفت: در مرحله نخست متقاضي اقداماتي از قبيل مراجعه مشمول به اداره بهزيستي شهرستان، معاينه معلول توسط شوراي پزشكي بهزيستي به منظور تعيين گروه و سطح آن، صدوربرگه معرفي نامه تعيين وضعيت معلول و رضايت نامه به شرح پيوست ، تحويل رو گرفت نظريه شوراي پزشكي را با امضاء مدير كل استان و ارسال يك نسخه هم با مدارك مورد نياز به سازمان بهزيستي كشور به منظور تائيد را انجام مي دهد.

به گفته معاون وظيفه عمومي ناجا، سازمان بهزيستي كشور پس از تائيد موضوع، برگه تعيين وضعيت معلول واجد شرايط را با امضاء رئيس سازمان و يا نماينده ايشان توسط پيك اداري به آدرس تهران، ميدان سپاه ، معاونت وظيفه عمومي ناجا، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال مي كند.

وي در خصوص وظايف معاونت وظيفه عمومي گفت: مشمول با در دست داشتن برگه معرفي نامه تحويل شده به دفاتر پستي در سطح كشور مراجعه و با تهيه دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي و تنظيم برگه شماره 3 مدارك مورد نياز را كه در پشت برگه درج شده است تكميل و از طريق پست به آدرس تهران، ميدان سپاه ، معاونت وظيفه عمومي ناجا، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال مي كند.

به گفته سردار كارگر، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت وظيفه عمومي ضمن كنترل مدارك ارسال شده آن را در سامانه ثبت و به معاونت وظيفه عمومي استان مربوطه پرونده را ارجاع داده ، واحد وظيفه عمومي شهرستان معلول را در شوراي پزشكي معاينه و برابر آئين نامه اجرائي قانون نحوه معاينه كسان........... مشمول در مورد عدم كارآئي و نياز به مراقبت معلول اظهار نظر مي نمايد چنانچه واجد شرايط شناخته شده به مشمول ابلاغ مي شود وجوه متعلقه را به حسابهاي مربوطه واريز نموده و اصل فيش هاي بانكي را تحويل نمايد سپس ضمن كنترل نهائي براي مشمول درخواست كارت معافيت مي نمايد.

وي با اشاره به ادامه روند رسيدگي به معافيت قانون مذكور گفت: مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت وظيفه عمومي با بررسي مجدد مدارك ،چنانچه برگه تائيديه با امضاء رئيس سازمان بهزيستي كشور و يا نماينده ايشان به عنوان تائيديه گواهي صادره از اداره بهزيستي استان واصل گرديده باشد براي صدور و ارسال كارت اقدام مي كند.

وي اظهار داشت: شوراي پزشكي شهرستانها براي تعيين وضعيت معلولين اناث، حتي الامكان نظر كميسيون پزشكي بهزيستي را به عنوان نظريه تخصصي مشورتي مد نظر قرار دهند و در غير اين صورت از بيمارستان هاي نيروهاي مسلح نظريه تخصصي اخذ نمايند.

معاون وظيفه عمومي ناجا همچنين يادآور شد: مقررات اعطاء امتيازات ويژه به ايثارگران ، قهرمانان ملي ، امداد جويان در مورد خانواده هاي معلولين به قوت خود باقي است و در چارچوب ضوابط ابلاغي اقدام خواهد شد.