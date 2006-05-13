انجمن قلم فعاليت هاي ادبي طلاب حوزه علميه را ساماندهي مي كند / حمايت جدي مسئولين حوزوي از ظرفيت هاي ادبي طلاب ضروري است

حجت الاسلام "بابايي" - مسئول انجمن قلم حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علوم ديني به واسطه عدم توجه به ادبيات در حوزه علميه لطمه هاي فراواني ديده است، به همين دليل با ايجاد مراكز ادبي مانند انجمن قلم تلاش شد تا برخي از اين خلاء هاي را برطرف كند. هدف نخستين از تاسيس اين مركز سامان بخشي به فعاليت هاي ادبي طلاب و روحانيون در حوزه علميه بود.

وي افزود: در ابتدا تصور مي شد كه بايد با فعاليت هاي ستادي به شناسايي و هدايت طلاب اهل قلم پرداخت، ولي به واسطه مواجه شدن با برخي از مشكلات مانند عدم تبيين جايگاه ادبيات به ويژه شعر و ادبيات داستاني در حوزه هاي علميه، اين مركز فعاليت هاي غير ستادي را نيز در برنامه هاي خود تدوين كرد.

مسئول انجمن قلم حوزه گفت: تشكيل كلاس هاي ادبي، انتشار بروشورهايي با موضوعات مختلف مانند فنون نويسندگي براي استفاده عمومي، تشكيل كلاس هاي آشنايي با ادبيات وبلاگ نويسي، انتشار 6 جزوه براي آشنايي با مقولات ادبي، انتشار ويژه نامه 500 صفحه اي با موضوع ادبيات و نويسندگي در حوزه با همكاري معاونت پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم در اسفند ماه سال جاري و آماه سازي ويژه نامه ادبي حوزه با همكاري نشريه پيام حوزه كه در حال انتشار است، بخشي از اين فعاليت ها در سال گذشته بود.

وي گفت: در برنامه هاي سال جاري نيز، نسشت علمي با موضوع نقد و بررسي آثار ادبي در نظر گرفته شده است تا فضاي مساعدي در مراكز حوزوي ايجاد شده و زمينه براي براي توليد آثار ارزشمند حوزوي مهيا شود.