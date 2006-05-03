مهمترين مشكل حوزه علميه زابل تامين منزل اساتيد است / 80 طلبه در حوزه علميه زابل تحصيل مي كنند

حجت الاسلام سلحشور در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" گفت: حوزه علميه امام صادق (ع) حدود 60 سال پيش توسط مرحوم حجت الاسلام شريفي از علما و مبارزين سيستاني در زابل تاسيس شد و هم اكنون 80 طلبه و 6 استاد در پايه هاي يك تا شش در اين حوزه مشغول به تحصيل و تدريس هستند.

وي افزود: در طول اين سال ها با تلاش اساتيد مختلفي مانند حجت الاسلام "حسين استاد آقا" اين حوزه توانسته است فعاليت هاي خوبي در سطح شهر انجام داده و رونق تبليغي مناسبي را فراهم سازد. در كنار اين فعاليت ها، مكان اين مدرسه رشد مناسبي يافته است به طوري كه اين حوزه در حال حاضر داراي 24 حجره و سه سالن بزرگ است ولي متاسفانه مشكلات فراواني براي ادامه اين فعاليت ها وجود دارد.

مدير حوزه علميه زابل گفت : مهمترين مشكل ما تامين منزل براي اساتيد است. اين منطقه از نظر آب و هوايي مطلوب نيست و در بسياري از ماه هاي سال، هواي خشك و گرمي دارد. براي رفت و آمد به تهران يا قم نيز بايد براي تهيه بليط هواپيما براي يك خانواده نزديك به 200 هزارتومان هزينه كرد، اين شهر قطار ندارد و با اتوبوس بايد زمان بسيار طولاني صرف كرد.

وي افزود: در صورتي كه مراكز دولتي اين استان بتوانند تامين بودجه اسكان يا تردد طلاب را تامين كنند، بسياري از مشكلات اين حوزه برطرف مي شود، در كنار آن، طبقه اول مدرسه نيز قديمي است و نياز به تعميرات است، كمبود وسايل گرمايشي و سرمايشي، كمبود حجره و كافي نبودن فضاي آموزشي نيز مشكلات ديگر اين حوزه است كه اميدواريم به مساعدت مسئولين برطرف شود.