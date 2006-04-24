به گزارش خبرنگار" مهر" مهندس علي آبادي در ابتداي اين نشست درخصوص دستور رئيس جمهور مبني برحضور بانوان در ورزشگاهها گفت : اين دستور بنا به درخواست بانوان كشور مبني برحضور دراين ميادين بوده است و با اين حساب توجه ويژه اي را براي كسب شادابي ونشاط به بانوان خواهيم داشت.

وي ادامه داد: قصد داريم تمهيداتي را براي فرهنگ سازي دراين زمينه با كمك رسانه ها درنظربگيريم و در اولين فرصت قبل از برگزاري ليگهاي سراسري اين دستور را عملي كنيم.

وي درپاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص تغيير رياست فدراسيونها اظهارداشت: امتداد تخريب كننده نيست. نگاه ما به اين مساله نگاهي سازنده است و درهرجامعه اي هم چنين مسائلي وجود دارد. دربخش تغيير رياست فدراسيون فوتبال اين بخش پيشنهاد خود آقاي دادكان بوده كه پس ازبازيها اين امرمحقق مي شود.

علي آبادي تصريح كرد : كشتي ايران مهد كشتي جهان است. درحال حاضر در اكثر استانها مشكلاتي دراين رشته وجود دارد و فعاليت آنها به شكل نيمه تعطيل است. مسئولين قبلي اين فدراسيون آنچه را كه درتوان داشته اند به كارگرفته اند وبا توجه به مشكلات حاضر نبايد اجازه دهيم كه به كشتي آسيب رسد، بلكه سعي مي كنيم كشتي با عنوان ورزش اول كشور انسجام خاصي پيدا كند.

رئيس سازمان تربيت بدني درخصوص افزايش اعتبارات سال جاري ورزش كشورگفت: يك مدير نبايد اضافه بر اعتبارات خود برنامه ريزي نمايد. هر رئيس فدراسيون تعهدي بر فعاليت مازاد بر اعتبارات خود ندارد. چنانچه شاهد بوديم كه برخي از فدراسيونها با صدور چكهاي شخصي منابع مالي خودشان را تامين مي كردند.

مهندس علي آبادي با تاكيد بر اينكه خودمان هم باورداريم كه اعتبارات سالهاي گذشته كافي نبوده و الان هم با وجود اينكه اين اعتبارات دوبرابر شده است، اين ميزان به حد ايده آل ما نيست.

رئيس سازمان تربيت بدني با بيان اينكه ما وظيفه داريم جلوي هرهزينه اضافي را بگيريم گفت : با كاهش هزينه هاي جمعي ورزش كشوربهره خوبي را خواهد برد. سازمان بيش ازپولي كه تعيين مي كند از فدراسيونها انتظاري نخواهد داشت.

وي درخصوص برخي از اعزامهاي ورزشكاران به مسابقات برون مرزي گفت: ورزشكاران با كساني كه درگيرهستند، بايد دراين موضوعات سهم ببرند. درمجموع اعزام ها درصورتي كه به يك مورد نسبت رابطه رسيديد اطلاع دهيد ما دراين خصوص نظارت كاملي خواهيم داشت و رعايت عدالت را خواهيم كرد.

رئيس سازمان تربيت بدني درپاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص حضوربانوان در ورزشگاهها گفت: مقام معظم رهبري هميشه برهمگاني كردن ورزش تاكيد دارند وبا توجه به اينكه رياست محترم جمهور دستورپيگيري خاصي را دراين رابطه داده اند بسترسازيهاي مناسب براي تغيير نگاههاي فرهنگي به ورزش صورت خواهد گرفت.