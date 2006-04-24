به گزارش خبرگزاري "مهر"، كوهلر رئيس جمهور آلمان دراين ملاقات ضمن ابلاغ سلام خود به رئيس جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت كه جمهوري فدرال آلمان اهميت زيادي براي روابط با ايران قائل است و آمادگي دارد در همه عرصه ها اين روابط را گسترش و تعميق بخشد.

رئيس جمهوري آلمان با اشاره به ارزشها و سرمايه هاي فرهنگي و تمدني ايران و نقش تاريخي ايران در تعاملات جهاني و منطقه اي، اين نقش را ممتاز و بي بديل دانست.

كوهلر با اشاره به حق طبيعي ايران در برخورداري از تكنولوژي صلح آميز هسته اي بر اراده كشورش براي كمك به حصول تفاهم در زمينه برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران تاكيد كرد.

در اين ملاقات آخوندزاده سفيرجمهوري اسلامي ايران نيز با اشاره به روابط ديرينه وگسترش ايران و آلمان پيشينه مثبت اين روابط را پشتوانه اي محكم براي تداوم و تقويت آن دانست.

آخوندزاده گسترش روابط در همه عرصه ها خصوصا مناسبات اقتصادي و سرمايه گذاري هاي مشترك را مثبت ارزيابي كرد.

سفير جمهوري اسلامي ايران با تشريح نقش سازنده و ثبات بخش ايران در تحولات منطقه اي تاكيد نمود كه پيام ايران در سياست خارجي پيام صلح و دوستي است.

آخوندزاده همچنين با تشريح فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: سلاح هسته اي در دكترين نظامي ايران جايي ندارد و كشور با توجه به كاهش ذخيره هاي انرژي فسيلي و نيز اهميت تكنولوژي صلح آميز هسته اي در اقتصاد رو به رشد خود مصمم است.

وي در پايان با اشاره به استعدادهاي سرشار و هوش و خلاقيت ايرانيان گفت: جمهوري اسلامي ايران درصدد است با فراهم نمودن زمينه هاي شكوفايي و بالندگي اين ظرفيتها به جايگاهي متناسب با منزلت تاريخي خود دست يابد و اراده و تلاش جمعي ملت ايران پشتوانه اين رهيافت است.