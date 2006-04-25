بخش دولتي و خصوصي لازم و ملزوم يكديگرند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عبدالله سهرابي در ديدار جمعي از مديران صنايع دولتي و خصوصي استان دراراك گفت: بخش هايي از دولت به واسطه وظايف خود به عنوان يك ناظر در كنار بخش خصوصي است.

وي با اشاره به اينكه استان مركزي سهم به سزايي درتوليدات صنعتي و خودكفايي و توليد كشور دارد، تصريح كرد: كسي نمي تواند در مسير صنايع استان مانع ايجاد كند وصنايع در مسير رشد كيفي خود بايد تلاش كنند.

استاندار استان مركزي تصريح كرد: استفاده از ظرفيت‌هاي كامل صنايع مي تواند اشتغال‌زايي اين بخش را افزايش دهد و توليد ار نيز افزايش دهد.

سهرابي حمايت از صنايع را ايجاد زمينه هاي اشتغال در كشور خواند و گفت: بخش خصوصي و دولتي در كنار هم در راستاي افزايش توليد و خودكفايي كشور گام برمي دارند و بايد تعامل آنان بيشتر باشد.

وي با اشاره به اينكه استان داراي صنايع متعدد است، گفت: صنايع استان نيز بايد با افزايش تعامل با يگديگر در راستاي حل مشكلات يكديگر گام بردارند و استانداري استان نيز از هيچ كمكي دريغ نمي‌كند.

وي در ادامه با اشاره به اينكه هدف دولت دادن اختيارات بيشتر به استانداران است، افزود: اين امر مي تواند تصميم گيري و اجرا در استانها را ارتقاء دهد.

سهرابي افزود: صادرات استان در سال گذشته به 507 ميليون دلار رسيد كه با توجه به ميزان توليد و استعداد صنعتي استان ميتواند بيش از اين باشد.

وي صادرات گل محلات به 15 كشور خارجي را 29 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: در صورت توجه به بازار يابي و كيفيت بخشي به توليدات در كنار افزايش و در اختيار استان بودن ابعاد اين موضوع صادرات استان مي تواند تا 500 ميليون دلار افزايش يابد.

استاندار استان مركزي از اختصاص سرجمع 400 ميليارد تومان به بخش صنايع زودبازده استان خبر داد .

در اين ديدار مديران صنايع دولتي و خصوصي مسائل ، ديدگاه‌ها و مشكلات واحد توليدي مطبوع و صنف خود را با استاندار استان مطرح كردند.

در اين ديدار مشكلات و قوانين دست و پاگير، مشكلات تهيه مواد اوليه، مشكلات و موانع توليد، مشكلات صادرات، كمبود زير ساختها، قرار نگرفتن جايگاه صنعتي استان درپروژ هاي نفت و انرژي كشور و قرار دادهاي با اهميت در توان صنايع داخلي از جمله مشكلات مطرح شده بود.

استاندار و مديران صنايع استان خواستار برپايي جلسات مشابه در دوره هاي زماني منظم براي تبادل ديدگاهها و مسائل شدند.