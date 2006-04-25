"اينجا راديو" يادآور خاطرات گذشته راديو ايران شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روز گذشته از ساعت نه صبح استوديو شبكه سراسري صدا واقع در ساختمان پخش راديو پذيراي گروه "اينجا راديو" به سرپرستي مريم جلالي شد تا خاطرات شصت و شش سال پيش را زنده كند. از ساعت نه مهمانان بسياري چون جهانگير الماسي، رضا بنفشه خواه و شهين مهين فر به استوديو سراسري صدا رفتند تا با گفتن جملاتي خاطرات آن سال ها را براي مخاطبان زنده كنند و آنها را به فضاي آن روزها ببرنند.

عليرضا نوري، مدير راديو ايران اشاره كرد: "بعضي از دوستان مي‌گويند در اغلب مناطق ايران صدا ضعيف‌تر شنيده مي‌‌شود كه ما اين مشكل را با معاونت فني مطرح كرديم. بخش فني مكلف شده وضعيت راديو سراسري را در شهرستان‌هاي مختلف ارزيابي و ميزان امواج مشخص و مشكل را رفع كند كه تا آخر سال 85 قرار است تغييراتي در قدرت فرستنده‌ها صورت گيرد."

فاطمه نيرومند و همايون يزادنپور اجراي اين برنامه ويژه را بر عهده داشتند. خبرنگاران هم ساعت پنج بعد از ظهر مهمان اين استوديو شدند تا از نزديك شاهد زحمات برنامه سازان براي يادآوري اين روز باشند. استوديو پخش زنده شبكه سراسري صدا از دو اتاق تو در تو تشكيل شده كه يكي منتهي به گويندگان و ضبط مي شود و ديگري مربوط به عوامل فني و پشت صحنه است. خبرنگاران هم در كنار عوامل فني نشسته بودند، اما در كنار تمام عوامل فني، خبرنگاران و مهماناني كه مرتب در حال رفت و آمد به اين استوديو بودند، حضور مريم جلالي كه تهيه كنندگي برنامه ويژه "اينجا راديو" را بر عهده داشت بيشتر از بقيه احساس مي شد، چرا كه استرس زيادي داشت و مرتب براي رسيدن نوار هر آيتم تلاطم زيادي داشت. هر چه زمان مي گذشت، استوديو شبكه سراسري صدا مملو از جمعيت مي شد و هواي استوديو گرمتر. عقربه هاي ساعت پنج و ربع را نشانه گرفته بود كه شهرام گيل آبادي، مدير راديو جوان به جمع گروه استوديو شبكه سراسري صدا پيوست. جمعيت به حدي زياد بود كه شهرام گيل آبادي با لحن شوخي به حاضران گفت: "بهتره كه من برگردم!" بعد از چند دقيقه گيل آبادي وارد اتاق ضبط شد.

مدير شبكه‌ جوان به مناسبت شصت و ششمين سالگرد راديو در پاسخ به پرسشي درباره‌ آرزوهاي بزرگ خود درباره‌ راديو گفت: "راديو نياز به آرزوي بزرگ ندارد؛ چون خودش بزرگ است.كاركرد راديو غيرقابل مقايسه با هر رسانه ديگري است. بر اساس آمار راديو بخشي از تنهايي و دلتنگي‌هاي مردم را پر مي‌كند."

گيل آبادي ادامه داد: "به اين فكر مي‌كردم كه چرا مي‌گويند "تنها صداست كه مي‌ماند؟!" سپس به اين نتيجه رسيدم كه تحقيقات BBC درباره اينكه اعلام كرده راديو و فضاهاي انتزاعي مانند صدا مانايي گسترده‌اي در بين فضاهاي خاموش انسان‌ها دارد، درست است." مدير شبكه جوان ابراز اميدواري كرد كه وي و همكارانش خادمين خوبي براي مردم باشند و لحظات خوبي را در ذهنشان ثبت كنند.

بعد از صحبت هاي مدير راديو جوان، حضور جمشيد مشايخي گرمي بيشتري به جمع بخشيد. جمشيد مشايخي بازيگر پيشكسوت، جشن شصت و ششمين سالگرد راديو را زيبا خواند و افزود: "حضور در راديو مرا به گذشته‌ها مي‌برد." وي از تقي روحاني، رضا سجادي و بشير فرهمند به عنوان انسان‌هايي بزرگ و پيشكسوتان خود ياد كرد.

مشايخي درباره‌ آرزوهاي خود براي شصت و ششمين سالگرد راديو گفت: "آرزو مي‌كنم كه از اين راديو كه خاطرات بسياري از آن داريم هيچگاه خبر جنگ نشنوم و همواره خبرها از صلح و صفاي بين تمام آدم‌ها بگويند."

بعد از رفتن جمشيد مشايخي، حسن خجسته، معاونت صدا، در استوديو حضور پيدا كرد، اما نكته جالب اين بود كه چند دقيقه قبل از ورود حسن خجسته خبرنگاران را از جايشان بلند كردند تا معاون صدا بنشيند، اما او وقتي حضور پيدا كرد و خبرنگاران را ايستاده ديد، با لحن شوخي گفت: "شما هم بنشينيد كه پس فردا در مورد ما مطلب ننويسيد!"

او نيز در جمع خبرنگاران آينده راديو را خيلي خوب ارزيابي كرد و از اين گفت كه اميدوار است تجهيزات فني راديو تقويت شود و تجربيات آموزشي نيروها در اين زمينه به كيفيت توليدات كمك كند. بعد از او هم طاهره صفارزاده، بانوي برتر جهان اسلام، و رسول نجفيان در استوديو حضور پيدا كردند.

بعد از نواختن زنگ راديو در ساعت شش بعد از ظهر بچه هاي استوديو شبكه سراسري صدا ارتباط تلفني با عزت الله ضرغامي برقرار كردند. البته قرار بود ضرغامي در اين ساعت در استوديو حضور داشته باشد، اما به دليل حضور در جلسه نتوانست. او در صحبت هاي خودش اشاره كرد كه صدا در اولويت سياست هاي راهبردي صدا و سيما قرار دارد.

عقربه هاي ساعت عدد هفت را نشانه گرفته بود كه استوديو شبكه سراسري صدا را با اميد موفقيت براي گروه ترك كردم.