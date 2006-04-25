مناسبات سياسي و همكاريهاي اقتصادي ايران و سودان بايد تا بالاترين سطح گسترش يابد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، عمر البشير رئيس جمهوري سودان با اشاره به پيوند هاي دوستي ومحبتي بين مردم سودان و ايران اظهارداشت: مردم سودان پيوندهاي دوستي و محبت فراواني با مردم ايران دارند وتحولات انقلاب اسلامي ايران را به طور دقيق ومشتاقانه تعقيب مي نمايند .

وي افزود: مردم و دولت سودان با انگيزه فراوان موفقيت هاي جمهوري اسلامي ايران را در فن آوري صلح آميز اتمي رامورد تقدير و قدرداني قرار مي دهند.

رئيس جهوري سودان تصريح كرد: ما از سطح فعلي مناسبات سياسي دو كشور رضايت داريم و ليكن انتظار داريم تا سطح همكاريهاي اقتصادي نيزتا همان ميزان افزايش يابد.

عمرالبشير خاطرنشان ساخت: تحولات سياسي اقتصادي سودان بويژه رخدادهاي جنوب سودان دارفور موجب بهبود موقعيت سودان در عرصه هاي داخلي و خارجي شده است.

سودان از طريق رايزينها با جمهوري اسلامي ايران مايل است درتقويت نقش سازمان كنفرانس اسلامي و غير متعهدها يك گام هماهنگ و سازنده اي بردارد.

متكي هم در اين ديدار با اشاره به تحولات مثبت در روابط دو جانبه اظهار داشت: ماخرسنديم كه دور نماي روابط دو كشور روز به روز در حال گسترش است و درچارچوب رهبري هاي خردمندانه دو كشور مي بايست شاهد تحولات بزرگتر و گامهاي بلندتر باشيم .

وزير امور خارجه كشورمان با تبيين تحولات صحنه فلسطين اظهارداشت: موفقيتهاي مردم بزرگ فلسطين در پيروزي حماس موجب حذف سياسي شارون گرديد واستمرار مقاومت زمينه هاي عقب نشيني هاي متواري راتقويت خواهم ساخت.

متكي با اشاره به تحولات سياسي در عرصه آمريكاي لاتين و باروي كار آمدن دولتهاي مردم سالار و ضد يكجانبه نگري آمريكا گفت: ما در امريكا لاتين شاهد تحولات مردم سالار وناشي از تجربيات ونتايج و آثار انتخابات مردمي ايران مي باشيم تا جايي كه دولتهاي جديد دراين منطقه با تاسي از نتايج انتخابات ايران به دنبال تطبيق آن دركشورهاي خويش ميباشند.

وي با اشاره به ضرورت فعال ساختن سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش غيرمتعهدها افزود: فعاليتها و رايزني هاي دو كشوردرايجاد و سازو كارهاي جديد و پويا در اين دو سازمان ميتواند كار ساز وسودمند باشد.

متكي با تشريح تدابير جمهوري اسلامي ايران براي فعال ساختن كميسيون مشترك دو كشور اظهارداشت: دكتر احمدي نژاد درخصوص فعال ساختن كميسيون مشترك دو كشور به وزراي مربوطه دستورات اكيدي را ابلاغ كرده است و براي گسترش همكاري ها با آفريقا ستاد خاصي به رياست معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده است.

وزير امورخارجه همچنين در خصوص تحولات سازمان ملل و شوراي حقوق بشر و دارفور بحث و تبادل نظركرد.