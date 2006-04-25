رژيم صهيونيستي عصر امروز ماهواره جاسوسي جديدي در مدار زمين قرار مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، رژيم صهيونيستي عصر امروز ماهواره مصنوعي جديد " ايروس بي " را به فضا پرتاب مي كند.

براساس گفته هاي مقامات اين رژيم ، از قابليت هاي اين ماهواره اين است كه بهتر مي تواند برنامه هاي هسته اي ايران را تحت كنترل و مراقبت قرار دهد.

روزنامه "يديعوت آحارونوت" در اين باره نوشت : سكوي پرتاب كننده روسي، اين ماهواره مصنوعي جاسوسي جديد اسرائيل را كه 350 كيلوگرم وزن دارد در مدار زمين قرار خواهد داد.

اين ماهواره مصنوعي جديد كه ساخت صنعت هوانوردي رژيم صهيونيستي است، مجهز به سيستم تصويربرداري است كه قابليت آن را دارد كه اهداف كمتر از 70 سانتي متر را از ارتفاع 480 تا 600 كيلومتر را مشخص كند.اين ماهواره همچنين توانايي آن را دارد كه در خلال 90 دقيقه دور كامل در اطراف زمين بزند.

اين روزنامه چاپ تل آويو به نقل از يك كارشناس در ادامه مي نويسد: دوربين هاي اين ماهواره عدسي هاي حساسي دارند كه مي توانند همه چيز را ببينند و اين امكان را براي جاسوسان فراهم مي كند كه دقيق ترين جزئيات پايگاه هاي حساس را كنترل كنند.

رژيم صهيونيستي در حالي دست به چنين اقداماتي مي زند كه خود دست كم 200 كلاهك هسته اي دارد و در عين حال مقامات صهيونيستي بارها پيشرفت ايران دربرنامه صلح آميز هسته اي را به ضرر خود خواندند و اعلام كردند دستيابي ايران به فناوري صلح آميزهسته اي، امنيت آنها را به خطر مي اندازد.

اين در حالي است كه سياست هاي دوگانه غرب و سكوت جامعه بين المللي در مقابل سلاحهاي كشتار جمعي و توسعه زرادخانه هسته اي رژيم اسرائيل همچنان ادامه دارد.