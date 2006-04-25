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۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۵۴

/ روايت مكتوب حوادث دوران مشروطيت /

شاه آبادي با رمان " ديلماج " به نمايشگاه كتاب تهران مي آيد

شاه آبادي با رمان " ديلماج " به نمايشگاه كتاب تهران مي آيد

" ديلماج " عنوان اثري به قلم " حميدرضا شاه آبادي " است كه در نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران عرضه خواهد شد .

به گزارش خبرنگاركتاب مهر، رمان " ديلماج " از نوشته هاي " حميد رضا شاه آبادي " است كه حوادث دوران مشروطيت را در قالب يك داستان عاشقانه بازگو مي كند ، در اين رمان به سرگذشت يك روشنفكر دوره قاجاريه پرداخته مي شود .

" ميرزا يوسف ديلماج " روشنفكر آزاديخواهي است كه در خانه " محمد حسين خان فروغي " تحصيل كرده و در پيچ و خم حوادثي  كه بر او مي گذرد به لژ فراماسونري بيداري ايران پا مي گذارد و سرانجامي متفاوت با آرمانهاي جواني اش پيدا مي كند .

" ديلماج " در 160 صفحه و شمارگان 2200 نسخه از سوي نشر افق چاپ و در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران عرضه خواهد شد .

پيشتر " دايره زنگي " از سوي نشر كمان  و " مقدمه برادبيات كودك " از سوي نشر كانون پرورش فكري از اين نويسنده معاصر منتشر شده است .

کد مطلب 316696

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