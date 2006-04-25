گراميداشت ياد و خاطره شاعر تركمن / دنياي سپنجي را به صفا طي كن

نيمه شبي در خواب بودم

كه چهار سوار در رسيدند و گفتند : " برخيز " !

پيغامي به سوي تو آورده ايم

در آن سو ، مرداني گرد آمده اند ، آنها را بنگر





نشسته بوديم كه دو پيرزاد پيش آمدند ؛

و اشك از چشمانشان جاري بود و دعا در زبانشان

شش پياده " هو حق " گويان رسيدند

حضرت آدم نيز به زودي خواهد رسيد



و چهار سبزپوش آسماني

كه عصاهايشان سبز و اسب هايشان در حركت بود

گفتند حلقه مجلس چه تنگ است

جماعت بسيار است ، حلقه را بازتر كنيد



و از دوردست ، شصت سوار پديدار شدند

ولوله اي بين حاضران افتاد : محمد ( ص ) رسيد

به آن سو شتافتند و جوياي حال هم شدند

و گفتند : اي فرزند ! در جمع ما در آي



او كه دستانت را گرفته علي ( ع ) است

علي زيرانداز بوريايم را برداشت

و بعد چيزي ناشناخته بر سرم فرو ريخت

گفتند : دنياي سپنجي را به صفا طي كن ...



به سليم خواجه و بابا سلمان فرمان داد

و آنها مرا از پياله اي خوراندند

و تا اعماق درد فرو بردند

عقل و هوشم را از كف دادم و از پا در افتادم

گفتند : به آنچه در عرش و فرش جاي گرفته ، نظر انداز

چون باد به رگ هاي زمين فرو رفتم



نگاهم را تا عرش پيش راندم

گفتند در عالم جبروت سير كن

و با چشمان خود ، اسرار خدا را بنگر

ناگاه به هرچه كه در خيال داشتم ، دست يافتم

به هرچه كه نظر انداختم ماهيتش را دريافتم

بدين حال فارغ و آسوده خفته بودم

كه آبي به صورتم زدند و گفتند : " برخيز " !

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