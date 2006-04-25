به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري جشنواره وبلاگ نويس هاي يزدي اعلام كرد تقدير از فعالان برتر در اين حوزه، آشنايي بيشتر اعضاي جامعه وبلاگ نويسان با يكديگر و برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت ارتقاء مهارت وبلاگ نويسي از ديگر اهداف پيش بيني شده اين جشنواره است.

تمام وبلاگ هايي كه نويسنده و يا مطالب آنها در مورد استان يزد باشد، مجاز به شركت در بخش مسابقه اين جشنواره هستند. همچنين وب سايت هايي كه ماهيت وبلاگي داشته و با شرايط جشنواره هماهنگ هستند مي توانند در اين جشنواره حضور پيدا كنند.

اين جشنواره در تاريخ 29 ارديبهشت ماه برگزار مي گردد و آخرين مهلت ثبت نام در مسابقه جشنواره 15 ارديبهشت ماه سال پيامبر اعظم است. علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در جشنواره به پايگاه اينترنتي www.yazdweblog.com مراجعه فرمايند.