  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷

اولين جشنواره وبلاگ‌نويس‌هاي يزدي برگزار مي‌شود

اولين جشنواره وبلاگ‌هاي يزد با هدف گسترش فرهنگ و اخلاق حرفه‌اي وبلاگ‌نويسي و معرفي پتانسيل‌هاي موجود در اين حوزه به همت جمعي از بلاگرهاي يزدي و حمايت گروه پيشگامان كوير يزد برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري جشنواره وبلاگ نويس هاي يزدي اعلام كرد تقدير از فعالان برتر در اين حوزه، آشنايي بيشتر اعضاي جامعه وبلاگ نويسان با يكديگر و برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت ارتقاء مهارت وبلاگ نويسي از ديگر اهداف پيش بيني شده اين جشنواره است.

تمام وبلاگ هايي كه نويسنده و يا مطالب آنها در مورد استان يزد باشد، مجاز به شركت در بخش مسابقه اين جشنواره هستند. همچنين وب سايت هايي كه ماهيت وبلاگي داشته و با شرايط جشنواره هماهنگ هستند مي توانند در اين جشنواره حضور پيدا كنند.

اين جشنواره در تاريخ 29 ارديبهشت ماه برگزار مي گردد و آخرين مهلت ثبت نام در مسابقه جشنواره 15 ارديبهشت ماه سال پيامبر اعظم است. علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در جشنواره به پايگاه اينترنتي www.yazdweblog.com مراجعه فرمايند.

کد مطلب 316779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها