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۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۳۲

متخصص تغذيه در گفتگو با مهر خبر داد:

افزايش احتمال پوكي استخوان در كودكان دچار كمبود ويتامين D پس از سنين بلوغ

افزايش احتمال پوكي استخوان در كودكان دچار كمبود ويتامين D پس از سنين بلوغ

كمبود ويتامين D ، احتمال ابتلا به پوكي استخوان در كودكان دچار نرمي استخوان ، در سنين پس از بلوغ را افزايش مي دهد.

دكتر سيد علي كشاورز ، متخصص تغذيه ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود:كمبود ويتامين D در بدن كودكان ، موجب مختل شدن رشد قدي آنان مي شود و به اين ترتيب دچار كوتاه قدي مي گردند.

وي ادامه داد: شير مادر براي كودكان از هنگام تولد تا 6 ماهگي غذاي كامل است اما ويتامين D را ندارد. بنابران به نوزادان از 5 روزگي تا 15 روز بعد از تولد قطره ويتامين D داده مي شود.

كشاورز تصريح كرد: كودكان بايد در معرض مستقيم نور خورشيد به مدت 10 دقيقه قرار گيرند تا ميزان مورد نياز ويتامين D يك هفته بدن آنان تامين شود و در صورتي كه به علت پوشيدن لباس ، در معرض مستقيم نور خورشيد نباشند ، بايد به ميزان بيشتري نظير 30 دقيقه قرار گيرند كه البته اين زمان در نقاط آلوده كشور نيز بايد تا حدي افزايش يابد.

متخصص تغذيه گفت: در صورت عدم قرار گرفتن كودكان در معرض مستقيم نور خورشيد و عدم خوراندن قطره ويتامين D خطر نرمي استخوان  و عوارض ناشي از آن نظير انحناي استخوان ساق پا و در موارد حادتر تغيير در مچ دست و قفسه سينه مي شود.

وي تصريح كرد: از آنجا كه ويتامين D در جذب كلسيم و استخوان سازي موثر است و كمبود اين ويتامين در بدن خطر مختل شدن رشد قدي در كودكاني كه با كمبود اين ويتامين مواجه هستند ، وجود دارد. چون در اين صورت قد اين كودكان به صورت متعادل و با زمينه وراثتي مناسب افزايش نمي يابد و دچار كوتاه قدي مي شوند.

كشاورز گفت: اغلب ويتامين هاي مورد نياز بدن از طريق مصرف مواد مغذي در غذاها تامين شود اما ويتامين D در مواد غذايي وجود ندارد بنابراين بايد از نور خورشيد به عنوان مكمل اين ويتامين مورد استفاده قرار دهند.

کد مطلب 316809

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