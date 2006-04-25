بازديد شهرام ناظري از نمايشگاه مونوپرينت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نمايشگاه آثار مونوپرينت روي كاشي اثر آدريا آقاسي كه روز شنبه دوم ارديبهشت ماه در گالري آثار افتتاح شد، شهرام ناظري، ‌سيدمحمد بهشتي رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و جمعي از هنرمندان و علاقمندان هنرهاي تجسمي حضور داشتند.

در نمايشگاه آثار آدريا آقاسي 38 اثر شامل طراحي و مونوپرينت روي كاشي به چشم مي خورد. نمايشگاه اين هنرمند كه روز شنبه دوم ارديبهشت ماه در گالري آثار افتتاح شده است تا روز پنج شنبه هفتم ارديبهشت ماه در اين مكان ادامه خواهد داشت. علاقمندان براي بازديد مي توانند به خيابان انقلاب، خيابان فخر رازي، پلاك 136 مراجعه كنند.