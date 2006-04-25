  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۱۴

بازديد شهرام ناظري از نمايشگاه مونوپرينت

نمايشگاه آثار مونوپرينت روي كاشي در نگارخانه اثر با حضور شهرام ناظري، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و جمعي از هنرمندان روز دوم ارديبهشت ماه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نمايشگاه آثار مونوپرينت روي كاشي اثر آدريا آقاسي كه روز شنبه دوم ارديبهشت ماه در گالري آثار افتتاح شد، شهرام ناظري، ‌سيدمحمد بهشتي رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و جمعي از هنرمندان و علاقمندان هنرهاي تجسمي حضور داشتند.

در نمايشگاه آثار آدريا آقاسي 38 اثر شامل طراحي و مونوپرينت روي كاشي به چشم مي خورد. نمايشگاه اين هنرمند كه روز شنبه دوم ارديبهشت ماه در گالري آثار افتتاح شده است تا روز پنج شنبه هفتم ارديبهشت ماه در اين مكان ادامه خواهد داشت. علاقمندان براي بازديد مي توانند به خيابان انقلاب، خيابان فخر رازي، پلاك 136 مراجعه كنند.

کد مطلب 316810

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه