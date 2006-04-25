امدادهاي غيبي بالگردهاي آمريكايي را به سقوط كشاند

دكتر حسن مبيني استاد دانشگاههاي مازندران و كارشناس ارشد مسائل سياسي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در ساري در رابطه با 5 ارديبهشت سالروز حمله نظامي آمريكا به طبس درسال 1359هجري شمسي افزود : آمريكائي ها در تحريم هاي مختلف عليه ايران فشارهاي خود را گذاشته اند.

استاد دانشگاه هاي مازندران تصريح كرد: هدف استراتژيك ملت ايران دراستقلال و ارزشهاي اسلامي تاكتيك هاي گوناگون نيز دربردارد و در نظام مديرتي موفق روي تاكتيك ها بايد حساب باز كرد.

مبيني خاطرنشان كرد: اين تاكتيك ها گاهاً شيوه ها و روشهاي مختلفي را مي طلبد و از قدري انعطاف گرفته تا سرسختي كامل شامل مي شود . مي توان اذعان داشت كه ملت ايران در اهداف استراتژيك خود همچنان ثابت قدم و پايدار بوده است .

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا حمله نظامي آمريكا به ايران در حمله طبس به عنوان آخرين حربه آمريكا بوده است گفت : حمله آمريكا در ماجراي تسخير لانه جاسوسي به ايران در واقع آخرين حربه بوده براي اينكه در نظام ديپلماتيك تشكيلات آمريكا، جنگ آخرين گزينه تلقي مي شود.

مبيني حمله نظامي آمريكا به طبس را آخرين گزينه درنظام ديپلماتيك آمريكا عنوان كرد و افزود : در حقيقت چاره كار از گفتگو و ساير ترفندهاي گذشته بود و اين حمله يا براي نجات گروگان بوده و يا در نهايت منجر به ايجاد مسائل پيچيده ديگري شد.