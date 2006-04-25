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۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۲۲

تنها 2 درصد از ساختمان هاي تهران در برابر زلزله مقاوم هستند

دبير اولين همايش مقاوم سازي لرزه اي گفت: تنها 2 درصد از ساختمان هاي تهران در برابر زلزله مقاوم هستند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، "حميدرضا وثوقي فر" صبح امروز در اولين همايش بين المللي مقاوم سازي لرزه اي با بيان اين كه هيچ كدام از نقاط كشور از زلزله مصون نيست، افزود: 62 درصد از ساختمان هاي كشر خشتي يا بنايي هستند كه اين ساختمان هاي نامقاوم مشكلات بسياري را در هنگام زلزله به وجود مي آورد.

وي اظهار داشت: تنها 2 درصد از ساختمان هاي تهران در برابر زلزله مقاوم هساتند و 44 در صد از ساختمان هاي اين كلان شهر ارزش مقاوم سازي دارند.

دبير اولين همايش بين المللي مقاوم سازي لرزه اي با بيان اين كه 210 مقاله از انديشمندان مختلف در اين همايش پذيرفته شده است، گفت: بايد فرهنگ مقاوم سازي و بهسازي به درون خانه هاي افراد كشيده شود.

کد مطلب 316837

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